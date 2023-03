Iniesta defiende al Barcelona: “Estoy convencido de que no ha comprado a ningún árbitro”

💥Iniesta, en @rac1, sobre el 'Caso Negreira'



👉🏼 "Una cosa es lo que haya podido pasar y otra cosa es que se haya comprado un árbitro. Estoy convencido de que eso no ha sucedido nunca"



❌ "En el periodo que he jugado no he sentido ni visto ninguna cosa rara"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/42Pdqc9ydK