Mañana nominación cara a cara en La Casa de los Famosos 3

Hoy en la gala Jimena Gallego hizo un anunció que dejó a ex habitantes con la boca abierta y al público esperando con ansías que llegue el día de mañana. La nominación de los jueves no sólo será en vivo, mañana los habitantes nominarán cara a cara y en esta dinámica no sólo darán sus razones sino que además quien reciba los puntos tendrá derecho a réplica.

La producción de La Casa de los Famosos 3 está moviendo sus fichas y motivando el juego. El día de mañana veremos qué tan buenos son los habitantes para sacar sus cuentas. Recordemos que los fans del 24/7 quieren que La Materialista entre al SUM, veremos qué tan bien juega el cuarto Tierra mañana y qué tanto valor tienen los habitantes de Agua para lanzar sus dardos.

Ojo, los fans están pidiendo la nominación automática de Raúl García, y es que afirman que en el 24/7 se pudo ver cómo éste reveló la votación de Pepe Gámez, un beneficio que al parecer no podía exponer, bajo indicativo de “La Jefa”.

El público insiste que gracias a esta dinámica se caerán las caretas y piden ver con lupa la nominación y razones que lance Yameiry, habitante que los fans ya no quieren ver en la casa. De los famosos que quedan, la dominicana se ha convertido en “la villana” que muchos ya no quieren seguir viendo ni escuchando en el reality.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos aquí:

· El “zar de la belleza” intenta emparejar a Paty Navidad con Diego Soldano en La Casa de los Famosos 3

· Telemundo: La boda de Juan Rivera desde La Casa de los Famosos 3 fue lo más visto del domingo

· La Casa de los Famosos 3: en el 24/7 apoyan a Diego Soldano en su discusión con La Materialista