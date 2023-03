En el marco del Día Internacional de la Mujer, Anahí quiere motivar a niñas y jóvenes

Anahí está consciente de que entre sus miles de seguidores hay una gran cantidad de mujeres menores de edad, por lo que procura hacer todo lo mejor que puede tanto personal como profesionalmente para ser un buen ejemplo para ellas.

En un breve encuentro con la prensa y en el marco del Día Internacional de la Mujer, la cantante recordó todas las pruebas que ha superado a lo largo de su vida, desde iniciar su carrera a muy corta edad al trastorno alimenticio que sufrió en su adolescencia y le mandó un mensaje a aquellas chicas que están atravesando lo mismo.

“Siempre he tenido trabas, pero hoy puedo despertarme y ser una voz para todas esas niñas que vienen detrás de mí y nunca más permitir que se repitan esas historias. Sé tú, ámate tal cual eres y no permitas que nadie te diga que tus sueños no valen. Si yo pude y puedo, tú también”, dijo Anahí.

Para finalizar, la RBD destacó la importancia de la unión entre mujeres para lograr un cambio en la sociedad y así evitar en la medida de lo posible la violencia de género y los feminicidios, que lamentablemente han aumentado rápidamente.

Lee más de Anahí aquí:

Anahí le envía un mensaje a Karol G y posiblemente RBD anuncie un nuevo show

Anahí realmente quiere al actor Andrés García: la esposa de éste cuenta que la cantante también lo ayuda económicamente

Maite Perroni, Anahí y Dulce María demuestran su faceta como madres en una foto juntas