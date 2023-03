Hijo de Michelle Vieth confunde a su hermano con ‘Traviesa’

Michelle Vieth confirma que buscará proceder legalmente en contra de Héctor Soberón por haber filtrado un video íntimo de ella hace 18 años, y aunque en días pasados su ex esposo publicó otro video señalando que ella miente sobre la edad que tenía en el video y niega nuevamente que él sacó el video a la luz en ese entonces, la actriz evita confrontarlo.

“Yo únicamente puedo hablar de mi circunstancia personal, de mi lucha y es lo que les comparto y les voy a compartir siempre. No me atrevo a hablar de nadie más”.

Michelle anuncia el inicio de la gira de la obra “Dos por Uno”, que protagonizará al lado de Sergio Mayer, Kuno Becker y Sergio Sendel, alternando funciones con Lorena Herrera, donde reiteró que está esperando que se aplique la Ley de Pornografía de Venganza en el país.

“Existe la Ley Olimpia pero yo quiero pugnar por la Ley de Pornografía de Venganza para que se apruebe en toda la República Mexicana, y en el momento en que esto se logre, ya valoraremos con mi equipo de profesionales, qué se va a hacer o cómo se va a seguir adelante.

“Si sí fui la primera aquí en México a lo mejor que también pueda ser yo la última, sé que es muy ambicioso pero al menos siento que es mi responsabilidad como figura pública.

“Lograr que se apruebe una ley que nos proteja a todos como humanidad, eso es todo (lo que quiero)”.

Michelle pasa a otros temas y comparte que disfruta mucho el ver al lado de sus hijos Leandro, Michelle, Cristian y Selika, la retransmisión de la telenovela “Soñadoras”, a 25 años de su estreno.

“El poder sentarme con mis cuatro chamacos, prender la tele y decirles ¡miren, esto es lo que hace mamá!, pues es algo que no se agradece ni con todas las vivencias del mundo, ni con todas las palabras del mundo, creo que ahora que me tocó vivirlo fue algo maravilloso.

“Ya me tocó la otra vez que a mi hijo Kiki le puso también “Traviesa” y de repente me dice ‘¡mamá! ¿qué hace mi hermano Leandro ahí?’, le digo ‘no, no es Leandro mi amor, soy yo vestida de hombre’ y se quedó de ‘¿cómo?’, entonces ya le empecé a enseñar otros capítulos de donde me descubren y le dije ‘ya ves, es mamá'”.

