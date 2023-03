Dos oficiales de Louisiana mueren tras fatal accidente en helicóptero

Un helicóptero de la policía de Baton Rouge, en Louisiana, se estrelló fatalmente el domingo en la parroquia de West Baton Rouge, incidente en el que murieron dos policías locales, informó el Departamento de Policía de Baton Rouge.

“El incidente está siendo investigado actualmente por varias agencias de aplicación de la ley, así como por otras entidades que regulan la aviación y los viajes por el espacio aéreo”, señaló la policía de Baton Rouge.

Las autoridades locales indicaron que el helicóptero BRPD se estrelló contra un campo de caña ubicado en North Winterville Road, que se encuentra justo al lado de la autopista US 190.

De acuerdo con los datos del vuelo, el helicóptero despegó en el aeropuerto de Baton Rouge Metro a las 2:26 a.m., y estaba programado para llegar al aeropuerto Omni a las 3:38 a.m., pero los pilotos no pudieron regresar a casa del trabajo, informó ABC News.

Fuentes le informaron a WBRZ que el helicóptero que estaba persiguiendo a un vehículo que huía de la policía cuando ocurrió el accidente.

“Toda la familia BRPD extiende nuestro más sentido pésame a las familias, amigos y todos aquellos afectados por la vida y el servicio de estos oficiales”, informó el Departamento de Baton Rouge a través de un comunicado tras conocerse el trágico accidente.

