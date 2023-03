Boda de Lele Pons y Guaynaa: amplia lista de famosos que asistieron a la celebración

La historia de amor entre Guaynaa y Lele Pons inició en el año 2019 cuando ambos se conocieron en una sesión de fotos y con la colaboración de algunos amigos en común lograron seguir coincidiendo para verse con más frecuencia, y es que uno de los involucrados fue Sebastián Yatra. A su vez, fue en julio de 2022 cuando la pareja decidió comprometerse.

El pasado sábado 4 de marzo fue el día en el que ambos tomaron la determinación de darse el “sí acepto”, y posteriormente realizaron el festejo para estar junto a sus seres queridos y conocidos más cercanos que también apoyaron esta unión. Además, los internautas quedaron sorprendidos por el hecho de ver la gran cantidad de personalidades del mundo del entretenimiento que dijeron presente.

El 4 de febrero Pons compartió una particular publicación donde quiso interactuar con sus más de 51 millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita, y es que les consultó que quienes creían que serían los posibles invitados. Posteriormente, ella iba respondiendo con un sí o no según contestaran.

Sin embargo, muchos quedaron perplejos al ver los videos que comenzaron a circular desde la tarde del pasado sábado, pues fueron muchos los audiovisuales que se lograron ver en los perfiles de los artistas, y es que algunos de los asistentes fueron:

Greeicy, Camila Cabello, DJ Pantoja, Paris Hilton, Natti Natasha, Becky G, Kim Loaiza, Sebastián Yatra, Aitana, Mau y Ricky Montaner, Lola Índigo, Steve Aoki, Anitta, Chayanne, Natalia Jiménez, Manuel Turizo, J Quiles, Adamari López, entre otros. View this post on Instagram A post shared by Steve Aoki (@steveaoki)

Natti Natasha y Becky fueron algunas de las encargadas de robarse el show, debido a que tomaron unos micrófonos y recordaron un tema musical que en el año 2018 fue muy sonado, pues se trata de ‘Sin Pijama’, sencillo que sin duda puso a bailar a más de uno en la celebración de los recién casados. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

Otro de los momentos más llamativos de la noche fue cuando Chayanne la sacó a bailar ‘Tiempo de Vals’, siendo un clásico en la historia musical, al tiempo que ella se vio conmocionada por haber compartido ese maravilloso momento junto a su tío político.

