Queens lidera el programa de compostaje de NYC

A partir de este lunes, regresa el programa de recolección de compostaje a las calles de Queens, informaron la comisionada del Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, y el presidente de ese condado, Donovan Richards Jr.

El otoño pasado, dicho programa desvió 12.7 millones de libras de hojas, desechos de jardín y restos de comida de los vertederos de basura. El modelo puesto en práctica en Queens, con el cual se hace la recolección universal en el día de reciclaje sin que la persona tenga la necesidad de registrarse, es ahora el estándar y se espera aplicar en toda la ciudad en los próximos meses.

“Siempre pensé que los neoyorquinos querían hacer lo correcto en lo que respecta al compostaje, que querían sacar la comida que alimenta a las ratas de las bolsas negras y de los vertederos, y el otoño pasado los residentes de Queens demostraron que era cierto. Durante los próximos 19 meses, este mismo modelo simple y universal llegará a todos los rincones de los cinco condados, y comienza aquí mismo en Queens esta semana”, dijo la comisionada Tisch durante un evento público realizado el fin de semana junto a líderes comunitarios en el Archie Spigner Park.

Según la información compartida por la comisionada y el presidente del condado, esta primavera los residentes de Queens podrán recoger bolsas de 40 libras de abono de la ciudad de Nueva York para usar en sus patios y jardines. Para información sobre fechas y disponibilidad, los residentes pueden visitar la página: nyc.gov/getcompost.

“Iniciativas como esta son fundamentales para nuestra lucha contra el cambio climático, y Queens no se detendrá ante nada para garantizar que el condado que dejamos para nuestros hijos no sea sólo habitable sino saludable. Eso es exactamente lo que estamos haciendo con este programa de compostaje y no puedo esperar a que se expanda por toda la ciudad el próximo año”, dijo Donovan Richards Jr.

Si bien los programas de compostaje en la acera han existido en NYC durante la última década, ninguno ha servido a más de aproximadamente el 40 por ciento de la ciudad. Este modelo nuevo se aplicará en toda la ciudad en el siguiente cronograma:

27 de marzo de 2023: el servicio se reinicia en Queens luego de una breve pausa invernal y pasa a funcionar todo el año. No habrá más descansos estacionales en ningún condado.

2 de octubre de 2023: comienza el servicio en Brooklyn.

25 de marzo de 2024: Comienza el servicio en Staten Island y en El Bronx.

7 de octubre de 2024: El servicio llega a Manhattan, convirtiéndose en el primer programa de compostaje en toda la ciudad.

Esto es parte de un plan para brindar un servicio integral de compostaje que también incluye una expansión de los Smart Composting Bins, abiertos a través de la aplicación NYC Compost, y la separación y recolección en todas las escuelas públicas de la ciudad.