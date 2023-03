Jugadores destacan el liderazgo de Aaron Judge en los New York Yankees: “Es el capitán perfecto para el equipo”

Hace poco Aaron Judge firmó un millonario contrato con los New York Yankees por 9 temporadas y $360 millones de dólares, además se convirtió en capitán del equipo del Bronx; título que había quedado vacío desde el retiro de Derek Jeter en 2014.

Y al parecer Judge le queda como anillo al dedo este emblema de capitán, pues varios de sus actuales compañeros han afirmado la increíble personalidad del jardinero dentro y fuera del campo

En una entrevista con el portal estadounidense The Athletic Anthony Volpe comentó el momento en el que conoció a Aaron Judge y destacó su madera como capitán del equipo, afirmando que es el más indicado para liderar al grupo.

Corría el año 2019 y Judge ya venía de dos excelentes temporadas en Grandes Ligas, ganando incluso el premio al Novato del Año, mientras que Volpe fue elegido en la primera ronda del draft de ese año por los Yankees; ambos jugadores se conocieron en Florida durante los entrenamientos primaverales y desde ese momento Volpe se dio cuenta de la gran personalidad de Judge, pues el ahora capitán del equipo tuvo un buen gesto con los jóvenes recipe firmados sirviendo el almuerzo en el complejo e incluso se le acercó al más novato y le dijo que si alguna vez necesitaba algo de él, no debería dudar en comunicarse. Él estaba allí para ayudar, según el relato de Volpe.

Aaron Judge y Josh Donaldson /Getty Images

Otro jugador que fue entrevistado por The Athletic fue DJ Lemahieu, el veterano infielder calificó a Judge como una persona con carácter y sin miedo a los desafios.

“Simplemente creo que no tiene miedo de decir lo que hay que decir. Tiene un pulso bastante bueno en el equipo, se necesita una persona especial para enfrentar esos desafíos y adversidades y hacer que alguien hable al respecto para tranquilizar a todos. Es una cualidad rara de tener y él la tiene. Él no tiene miedo de aceptar el desafío”, explicó DJ.

Gleyber Torres fue otro jugador que tuvo su oportunidad de subir a las Grandes Ligas de la mano de los Yankees muy joven y explicó que Judge fue parte clave en su adaptación en la Gran Manzana.

“Mi primer año en las Grandes Ligas fue en el 2018, en los entrenamientos de primavera tuve una muy buena conversación con él y desde entonces tuvimos una muy buena relación. Todas mis conversaciones con Judge me ayudaron muy rápidamente a comprender cómo madurar en cada situación. De inmediato, sentí que ya era el capitán del equipo en 2018. Cada conversación que tiene con cada jugador, veo el liderazgo. No me sorprende cuando anunciaron que él sería el capitán porque siento y sé que todos los muchachos ya sintieron que él era nuestro capitán hace años”, cerró el venezolano.

Aaron Judge y Gleyber Torres / Getty Images

Y no solo jugadores de campo, los pitchers también sientes a “El Juez” como el líder en el equipo neoyorquino, Gerrit Cole comentó que las conversaciones con Aaron sirven como motivación.

“Simplemente ama a los Yankees. Le encanta el juego. Realmente le encanta ser el capitán en todos los aspectos que conlleva. Cuando tiene esas conversaciones con la gente, esos momentos de enseñanza, esos momentos de aprendizaje, momentos de introducción, la gente probablemente se sorprende por su autenticidad. Creo que es algo único para experimentar cuando te acercas a él”, cerró.

El toletero de los Yankees rompió el récord de cuadrangulares el año pasado con 62, este año y motivado con su millonario contrato, buscará acercarse nuevamente a esos números increíbles y ayudar a su equipo a conseguir su Serie Mundial número 28 en la historia.

