Ex campeón de la Fórmula 1 defiende a Sergio Pérez y su carrera en el automovilismo: “McLaren se equivocó con Checo Pérez”

Foto: MARTIN KEEP / AFP / Getty Images

El histórico campeón del Mundial de Fórmula 1 en la temporada 1996 para la escudería Williams, Damon Hill, sigue demostrando que tiene en una muy alta estima al piloto mexicano de Red Bull, Sergio ‘Checo’ Pérez; el antiguo ganador de la categoría reina del automovilismo se ha convertido en un fiel defensor del mexicano y ha asegurado en reiteradas ocasiones que los Verstappen están en su contra.

Ante este hecho y las constantes críticas que ha recibido el jugador en la última temporada, Damon Hill recordó lo mal que fue tratado Sergiio Pérez en la escudería McLaren y resaltó el poco tiempo que le dieron para demostrar de lo que estaba hecho detrás del volante.

Estas declaraciones las realizó el otrora campeón de Fórmula 1 en conversación con Tom Clarkson, donde sostuvo que ha seguido de cerca la carrera del Checo desde que alcanzó su primer podio en el Gran Premio de Malasia de 2012 al asegurar que “este tipo es bueno”; al mismo tiempo catalogó de negativa la poca oportunidad e importancia que le brindaban los equipos del torneo.

Hill aseguró que McLaren perdió una valiosa oportunidad al no firmar al piloto azteca en el 2013. Sin embargo, sostuvo que en aquel momento el mexicano no tenía la suficiente experiencia para poder cargar con la presión de una escudería tan importante.

“Creo que se malinterpretó su estilo relajado y tranquilo, fue interpretado por el equipo como tímido y que no trabajaba duro. Pero creo que fue un error, decidieron que Checo no era para ellos y luego las cosas se torcieron”, expresó.

“Ahora es lo suficientemente fuerte como para lidiar con la presión que vas a enfrentar en un equipo como Red Bull y un equipo como ese. No puedo decir que no le importaron las críticas dirigidas a él, pero si hubiera sido un piloto más joven, habría sido aplastado en este ambiente, como vimos en Red Bull. Pero está claro que Checo no lo hizo”, resaltó.

