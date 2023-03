El día que Chabelo le reveló a Sergio Pérez que quería correr en la Fórmula 1: “Yo quise ser piloto pero era muy pobre”

El mundo de la televisión mexicana se encuentra de luto tras conocerse el sensible fallecimiento a los 88 años de Javier López “Chabelo”, considerado como una de las personalidades más queridas de la pantalla chica en la nación azteca por su carisma y trato con el público.

A pesar de su amplia historia en la televisión, el animador y comediante reveló en una ocasión que tuvo un sueño mucho más grande que no pudo cumplir por no tener los suficientes recursos económicos para ponerlo en práctica y es justamente la de ser un piloto profesional de carreras.

Antonio Pérez Garibay, padre del piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez, recordó hace poco a través de su cuenta en la red social TikTok un emotivo momento en el que su hijo conoció a esta figura; en el video recordó cuando el Checo tuvo una entrevista en Televisa con Brozo, el popular personaje de Víctor Trujillo en donde también conoció a Chabelo.

“Hace muchos años invitaron a Checo a una entrevista, lo invitó Brozo, y cuando estaba en la charla viene el personaje ídolo de Checo, Chabelo, a saludarlo; Brozo pensó que venía con él, no, venía a saludar a Checo”, expresó.

“Checo te felicito, sé todo lo que has hecho, sé lo bueno que eres para los go karts, yo quise ser piloto pero era muy pobre“, le dijo Chabelo a un pequeño Sergio Pérez de 12 años y que en ese momento corría go karts.

Ahora, muchos años después de eso el Checo se convirtió en el mejor piloto mexicano de toda la historia y en una de las figuras más importantes de la Fórmula 1, llegando al punto de sumar varias victorias en la categoría reina del automovilismo y quedando entre los tres primeros lugares del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 en el 2022.

