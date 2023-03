MLB: Jornada del Día Inaugural y donde ver los juegos en Estados Unidos

La temporada 2023 de la Major League Baseball ya arrancó, este jueves hay 15 juegos de alto nivel para iniciar con buen pie el mejor béisbol del mundo, acá te dejamos toda la jornada del Día Inaugural con sus respectivas transmisiones en Estados Unidos.

Este año la MLB se podrá ver tanto en canales de TV como en plataformas de streamer incluyendo la app oficial de MLB.

Canales de TV

ESPN

ESPN2

ESPN 3

Fox Sports

NBC Sports

TBS

Bally Sports

Plataformas de streamer

ESPN +

Amazon Prime

Fubo TV

Apple TV

MLB TV

En cuanto a los encuentros del primer día de acción y donde verlos, aquí está el calendario completo:

San Francisco Giants vs. New York Yankees | ESPN 2, ESPN+ | 13:05 horas ET

Toronto Blue Jays vs. St. Louis Cardinals | FOX Sports Premium | 16:00 horas ET

Chicago White Sox vs. Houston Astros | ESPN 3, ESPN+ | 19:00 horas ET

Philadelphia Phillies vs. Texas Ranger | NBC, Bally Sports | 16:05 horas ET

Cleveland Guardians vs. Seattle Marines | MLB TV, ESPN + | 22:10 horas ET

Detroit Tigers vs. Tampa Bay Rays | Bally Sports | 15:10 horas ET

Baltimore Orioles vs. Boston Red Sox | ESPN + | 14:10 horas ET

Milwaukee Brewers vs. Chicago Cubs | MLB TV | 14:20 horas ET

Los Ángeles Angels vs Oakland Athletics | NBC Sports, MLB TV | 22:07 horas ET

