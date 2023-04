Critican a Ricardo Montaner por su vestimenta: “Que look tan horrible”

La particular vestimenta con la que Ricardo Montaner fue a la entrevista en ‘De noche pero sin sueño’ con Adrian Uribe causó sensación en las redes sociales.

El reconocido cantautor usó una camisa fucsia y sobre ella un saco rosa, además lució unos lentes bastante particulares en ese mismo tono y sus seguidores desde hace muchos años no dudaron en dar sus opiniones con respecto a este atrevido look que se aleja de lo que muchos tienen acostumbrado y asocian a Montaner.

“Que look horrible, no está para eso, se arreglaba muy bien, qué le pasará”, “No me gusta su nuevo look”, “Fatal, después de viejo cae en lo ridículo”, “Laaaaaaa vestimenta. Cada quien usa lo que le da la gana pero nooooooo, tan galante que vestía” y “Montaner se volvió muy payaso!! Lastima… y botox hasta para ambos” son algunos de esos mensajes que recibió el intérprete de ‘La cima del cielo’.

Durante un momento de la entrevista Adrian Uribe justamente le preguntó por ese atuendo que estaba luciendo. La respuesta de Montaner causó risas.

“¿Ese look es tuyo o Mau y Ricky te lo diseñaron?”, preguntó el entrevistador.

Con mucha jocosidad, Montaner respondió: “No, mira. Yo te voy a decir la verdad. A juzgar por el último video de Mau y Ricky si me diseñan ellos estaría perdido”. El más reciente video de Mau y Ricky lleva por nombre ‘Miami’ y los atuendos que usaron pueden gustarle o no a más de una persona.

Ricardo Montaner arremete contra ‘Despierta América’

Así como Ricardo Montaner recibió críticas por su atuendo, él también dio un fuerte mensaje esta semana. El cantautor manifestó toda su molestia con ‘Despierta América’, el programa de Univision que mostró imágenes de su nieta Índigo, la hija de Camilo y Evaluna.

La familia de la pequeña que estopa por cumplir un año se ha esforzado durante todo este tiempo por conservar la privacidad de ella y por eso nunca han mostrado su rostro a través de las redes sociales o demás plataformas digitales.

Montaner manifestó su desacuerdo tras las imágenes de ‘Despierta América’ donde muestran un poco de la pequeña a través de un video.

“No es ético… Ustedes no son un programa de chismes, ¿o si ?@despiertamerica nosotros Los Montaner cuidamos a nuestros niñitos del ojo publico, solo por protección. Vivimos en un mundo cruel y ellos necesitan estar lo más protegidos posible… Gracias por contribuir a nuestra ganada intimidad”, dijo él en una publicación en Instagram del programa.

