Chiquinquirá Delgado a sus 50 años presume su abdomen y es criticada por escribir en inglés

La venezolana Chiquinquirá Delgado hace un día compartió unas fotos con sus más de cinco millones de seguidores de la red social de la camarita, al tiempo que varios de ellos aprovecharon para interactuar con ella tras el contenido subido. Además, les dejó un mensaje a sus fanáticos, aunque en esta oportunidad fue en inglés, posiblemente se deba a los años que tiene viviendo en Estados Unidos.

A su vez, la también presentadora de televisión lució bastante fresca, y es que su cabello en esta oportunidad decidió recoger su cabello, usó un suéter con algunas líneas blancas y negras, al tiempo que mostró parte de su abdomen. Además, en la parte de abajo se puso un pantalón negro que resaltó su torneada figura.

“Everything I want wants me too” fue el mensaje que acompañó la publicación realizada en la aplicación de la camarita.

Los internautas se tomaron el tiempo para dejarle saber lo que opinan sobre su escrito en otro idioma, y es que para algunos no es correcto que lo haga en inglés debido a que no lo entienden y fue tildado como una falta de respeto.

“Simplemente bella”, “La gente si sufre debe ser que por colocar una frase en inglés deja de ser venezolana… ella tiene público en diferentes idiomas dejen de criticar tanto eso da mucho que decir”, “Es bonito cuando los venezolanos también escriben en español. Nos hacen ver que no olvidan sus raíces“, “Una mujer venezolana muy bella, pero yo no hablo inglés, debería hacer como Sharon Fonseca que escribe en inglés y también en español”, “Creo que su carrera ha sido en español y no entendió la manía de hacer un post en inglés (no es malo)”, “Ella es Chiqui la que no se pone vieja”, “Chiqui te admiro”, “Te miras preciosa”, “Me encantas mujer hermosa de mi tierra querida”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

