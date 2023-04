Fernando Ortiz se lamenta por su pelea contra Nicolás Larcamón: “No es la imagen que quiero como entrenador”

El director técnico de las Águilas del Club América, Fernando Ortiz, se mostró arrepentido de la pelea que tuvo contra el entrenador de León, Nicolás Larcamón, y aseguró que trabajará en sus emociones para que este tipo de actos no vuelvan a ocurrir y así no tenga que ser sancionado por la Liga MX; actualmente el estratega atraviesa una suspensión de dos partidos por la agresión contra su homólogo.

Estas declaraciones las realizó durante la conferencia de prensa previa al partido contra Rayados de Monterrey, donde enfatizó que ya habló con la directiva azulcrema para tratar este tipo de sucesos y asegurar que no volverá a ocurrir mientras esté al mando del equipo.

“He hablado muy poco con la directiva, esa es la realidad. Agradecimiento a la afición, pero es algo que no tiene que ocurrir, no es la imagen que quiero como entrenador. No va a volver a ocurrir de mi parte, tendré que controlar las emociones personales. Es experiencia y va a quedar dentro del campo de juego”, expresó.

“Al expulsarme necesito entender y saber que iba a ver de alguna manera la infracción mía, pero a la vez estoy tranquilo e intranquilo, sé que he actuado de la mejor manera que me salió”, agregó Ortiz.

Para finalizar, Ortiz aseguró que tiene plena confianza en su cuerpo técnico para continuar con momentos como el vivido en su expulsión, por lo que aseguró que pueden sumar victorias sin tenerlo presente en el banquillo.

“¿Doler? Duele. Cuando un entrenador está fuera por expulsión en cualquier equipo duele, pero estoy sumamente tranquilo con el cuerpo técnico que tengo y lo van a hacer de la misma manera como si yo estuviera en el campo de juego. Debo aprender de lo que me sucedió, que no vuelva a suceder y continuar, quedan dos o tres partidos importantes para cerrar de la mejor manera”, detalló.

“Al principio o al final del torneo teníamos que enfrentarlos. Vienen al final del torneo y enfrentarlos implica tener la misma concentración que en la primera fecha, esa es una realidad. Prepararemos el partido del sábado pensando que va a ser el líder y un lindo partido”, concluyó el estratega del Club América.

