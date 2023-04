Mbappé ataca al PSG por usar su imagen sin su permiso para promocionar la venta de abonados del club

Como la imagen principal del PSG el club parisino usó a Kylian Mbappé para promocionar los abonados del equipo para la próxima temporada, pero esta acción parece que no le gustó para nada al futbolista francés, afirmando por sus redes sociales que no se le pidió permiso para la utilización de su imagen.

“Acabo de ver la campaña de abono del club para la temporada 2023/24. En ningún momento se me informó del contenido de la misma con mi interlocutor. Parecía cuando la hice una entrevista básica en una jornada de marketing del club. No estoy de acuerdo con este vídeo publicado”, arrancó comentando el campeón del mundo con Francia en 2018.

“Por eso lucho por los derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club y una gran familia, pero definitivamente no es Kylian Saint-Germain”, terminó escribiendo el francés en una historia en su cuenta oficial de Instagram.

El PSG aprovechó el gran gancho mediático de Mbappé para incluirlo como imagen principal en su campaña, en la que además aparecen jóvenes de las filiales y ningún otro jugador del primero equipo, ni siquiera Lionel Messi o Neymar, quienes también son grandes estrellas mundiales.

Esta no es la primera vez que el jugador de 24 años se pronuncia sobre los derechos de su imagen, en el pasado con la selección francesa se quejó de que usaran su imagen para patrocinar comida rápida y gaseosas, las cuales afirmó que él no consume y por ende no siente correcto que usen su cara para promocionarlas.

Incluso cuando Mbappé renovó con el PSG el año pasado uno de los puntos fuertes del contrato era la cesión del 100% de los derechos de imagen al futbolista, por lo que el uso de la misma en esta campaña sin consultarlo, enojó aún más al francés.

