Carmen Villalobos sube un video junto a su novio y aseguran que hace “lo mismo que con el anterior marido”

La actriz Carmen Villalobos desde que su relación amorosa junto a Frederik Oldenburg se hizo pública no ha perdido la oportunidad de compartir el amor que se tienen a través de Instagram. A su vez, de forma constante los dos usan sus perfiles de la red social de la camarita para subir contenido audiovisual de lo que han estado viviendo recientemente.

A su vez, el pasado sábado subió un video bastante particular porque demostró el ritmo que ella y el venezolano llevan en la sangre. Sin embargo, destacó que él inicialmente no quería grabarse haciendo eso, aunque luego lo logró convencer para que aceptara.

“Love is in the air 😻😻😻! Convencí a @fredefutbol de hacer este video bailando y me encantó 🫠… aunque al final él quiso huir 😂😂😂😂😂😂!”, fueron las palabras que acompañaron el audiovisual compartido en el perfil de Instagram de ambos.

Desde enero las críticas y comentarios negativos para esta nueva pareja sentimental no han parado, todo lo contrario, cada vez incrementan las opiniones en contra de ellos, especialmente para la colombiana quien tuvo una relación de 13 años con Sebastián Caicedo, con quien además se casó pero no avanzaron como esposos.

Además, hubo un usuario que destacó que esta dinámica ella la aplicaba con su expareja, al tiempo que mencionaron que estaría cometiendo los mismos errores tras hacer tan pública su relación. Por ello, le recomendaron ser un poco más discreta en cuanto a su vida privada.

“Noooooooo”, “El final”, “Creo que me perdí, ella no estaba casada? o qué pasó?”, “Lo mismo que con el anterior marido, se pone a grabar como baila”, “No sabemos qué sucedió realmente entre Caicedo y ella, pero a simple vista uno no puede dejar de preguntarse, lo cambió por este raspiquí?“, “Otro a que haces famoso y luego bye”, “Esa melosería no dura mucho”, “Así se supera una relación”, “A mi opinión una mujer recién separada demostrando que encontró otro príncipe azul es demostrar debilidad e inseguridad”, “Ese hombre está más duro que pinocho pero la intención es la que vale”, “Ridículos, el amor es privado, siga compartiendo su vida privada y te dejan sin marido por payasa”, fueron algunas de las reacciones que se han registrado en el post.

