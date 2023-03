Carmen Villalobos le expresa su amor a Frederik Oldenburg y le llueven críticas

La presentadora de televisión Carmen Villalobos el pasado sábado compartió unas fotos junto a su pareja Frederik Oldenburg, al tiempo que expuso que se encontraban recorriendo las calles de Bogotá, Colombia, país natal de ella. En las imágenes ambos salen tomados de la mano y bastante sonrientes, mientras que ella destacó la combinación que tenían con sus abrigos que fueron mandados a hacer.

A su vez, la colombiana quiso manifestarle al venezolano sus sentimientos por ella, pues aseguró que ambos están enamorados, y fue inevitable negar que en pocos meses de relación sentimental lo ama, según lo que ha compartido en las redes sociales.

“Derretidos, enamorados y combinados con nuestros sweaters de @maglione.col 🤤🫠❤️! Te amooooooo demasiado mi amor @fredefutbol 😻😻😻!”, fue el mensaje que acompañó la postal compartida en la red social de la camarita.

Los internautas se tomaron el tiempo de dejarle algunos comentarios, y es que superaron los tres mil, pues muchos de ellos destacaron que hacen una bonita pareja amorosa por lo que transmiten en las postales compartidas de manera constante en las redes sociales.

Sin embargo, no todo suele ser positivo, debido a que algunos usuarios de la aplicación rechazaron que ya ame a la persona con la que está en este momento, consideran que todo ha sido muy rápido, pues no tiene ni un año de haberse separado de quien fue su esposo.

“Muchas felicidades, disfruten mucho su amor, Dios les bendiga. Abrazos”, “Huele a que viene un bebé”, “La gente no entiende que no es obligado quedarse con alguien”, “Pensé que ella era más calmada y que se tomaría su tiempo, pero no han pasado ni meses y ya le dice te amo a otro hombre“, “Hermosos, irradian felicidad”, “Admiro la capacidad de las figuras públicas de enamorarse tan rápido”, “Qué genial, qué rápido se dice te amo hoy en día”, “Bellos, que viva el amor, te ves feliz y tu novio está bello”, “Cuántas relaciones estables y vidas perfectas hay por acá?”, “Hermosa parejita, saludos desde Bélgica”, “Parece embarazada”, “Tú eres la que más ama”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

