Alejandro Zendejas es convocado por Estados Unidos para el amistoso contra México a pesar de su fractura de nariz

El extremo derecho del América, Alejandro Zendeja, será convocado por la selección de Estados Unidos para el encuentro amistoso con la selección de México, a disputarse el 19 de abril en Arizona.

El jugador fue convocado a pesar de que el fin de semana sufrió una fractura de nariz durante el juego contra Rayados por la Clausura 2023 de la Liga MX en el Estadio Azteca.

El periodista de TUDN, Gibrán Araige, Zendeja forma parte de la lista de futbolistas escogidos para el amistoso de la semana siguiente, lo que intensifica el debate entre su participación con la selección de Estados Unidos, en vez del Tri.

🇺🇸🦅CONVOCADO🦅🇺🇸



🚨ZENDEJAS ESTARÁ VS 🇲🇽🚨



A pesar del golpe que recibió en la nariz ante Rayados, Alejandro Zendejas estará convocado por Estados Unidos para el partido amistoso VS México!!!



Será su primer enfrentamiento contra el Tri en Selección Mayor.@TUDNMEX @TUDNUSA pic.twitter.com/rMJvbtN5dk — Gibrán Araige (@GibranAraige) April 11, 2023

Luego de fracturarse la nariz se pensó que no iba a ser convocado. Sin embargo, pudiera jugar con una máscara protectora para evitar que empeore su lesión.

No obstante, su participación depende de la aprobación del Club América, pues el encuentro no forma parte de una fecha FIFA, y los clubes no están obligados a ceder sus futbolistas.

