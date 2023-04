La banda callejera original WAR arrasa en Los Ángeles con “Low Rider, Why Can’t We Be Friends” y más éxitos

Han pasado más de cinco décadas desde que la banda de mestizaje musical WAR empezó a rockear’. Este año se cumple el 50 aniversario de la publicación de su álbum más vendido de 1973, “The World is a Ghetto”, con las exitosas canciones “Cisco Kid” y “The World is a Ghetto”.

Sin embargo, la banda aún no había alcanzado la cima de su éxito y siguió en 1975 con su tercer álbum de estudio “Why Can’t We Be Friends”. Con canciones reconocibles como “Don’t Let No One Get You Down”, “Low Rider” y “Why Can’t We Be Friends”, el álbum fue un éxito y también puso a WAR en el punto de mira por romper barreras a través de su música.

“Why Can’t We Be Friends” denunciaba la discriminación racial y de clase, y no era la primera vez que WAR unía mensajes políticos y música. Expresar su punto de vista había formado parte de la identidad de la banda desde finales de la década de 1960, cuando eran conocidos originalmente como The Creators.

“Nuestros instrumentos y nuestras voces se convirtieron en nuestras armas y las canciones en nuestra munición. Hablábamos contra el racismo, el hambre, las bandas, los crímenes y las guerras territoriales, mientras abrazábamos a todas las personas con esperanza y espíritu de hermandad”, reza la biografía de la banda. “Es igual de relevante hoy en día”.

Lonnie Jordan, miembro fundador, afirma que, en los primeros tiempos, era difícil poner nombre al ecléctico y variado estilo musical de la banda, y aún más difícil explicarlo.

“No había muchos grupos como nosotros que tocaran música tan variada”, dijo en una entrevista con Pollstar. “En primer lugar, tenías esa mezcla. La mayoría de los grupos se identificaban por géneros. Nosotros no. Por desgracia, no pudimos ir a lugares como Sudáfrica y otros países por la mezcla racial que había en el grupo. No solo por eso, sino también por el nombre ‘WAR’. Eso era una amenaza en algunos países.”

En 2021, WAR celebró su 50 aniversario, y se enorgulleció de que su fundador y vocalista principal, Jordan, siga en el grupo. Con un legado que sigue desarrollándose en todos los grupos de edad, WAR sale ahora de gira más de 150 días al año, actuando para públicos de todos los tamaños: desde grandes recintos hasta clubes íntimos y ferias de condados. El 15 de abril, la banda actuará en The Soraya, en el campus de CSU Northridge.

La banda celebrará la paz, la hermandad y 52 años de buena música en The Soraya con la participación de Scott Martin, Mitch Kashmar, René Camacho, Marcos J. Reyes, Sal Rodríguez y James Zota Baker. Para obtener más información o adquirir entradas, haga clic aquí.