“La Gasolina” de Daddy Yankee suena en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos

La institución anunció este martes la incorporación de 25 audios en su Registro Nacional de Grabaciones, entre los que también está el inolvidable “Like a Virgin”, de Madonna; el indiscutible éxito navideño “All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey, y el mítico “Imagine”, de John Lennon.

Además, la Biblioteca del Congreso incorpora por primera vez el sonido de un videojuego, el del fontanero más famoso del mundo “Super Mario Bros”.

El registro sonoro y musical de este organismo, con sede en Washington, tiene como objetivo guardar aquellos sonidos que han “definido la historia y la cultura de la nación”, informó la institución en un comunicado.

En total, el registro cuenta con 625 grabaciones seleccionadas por su importancia histórica, cultural y estética, que representan una pequeña parte de los cerca de 4 millones de archivos sonoros que tiene la Biblioteca.

Las 25 nuevas incorporaciones, seleccionadas entre 1.100 nominadas, abarcan el período desde 1908 hasta 2012. Hay las primeras grabaciones de música mariachi y de blues, así como crónicas radiofónicas de la Segunda Guerra Mundial y sonidos icónicos del pop.

La inclusión del innovador “All Hail the Queen”, de Queen Latifah, es además la primera incorporación de una voz femenina de rap en el registro.

También se añadieron clásicos musicales como “Stairway to Heaven”, de Led Zeppelin; “Synchronicity”, de The Police, y “Take Me Home, Country Roads”, de John Denver.

“El Registro Nacional de Grabaciones preserva nuestra historia a través del sonido grabado y refleja la cultura diversa de nuestra nación”, dijo en un comunicado la directora de la Biblioteca, Carla Hayden.

Sobre la incorporación de “Gasolina”, la institución recordó que este éxito de 2004 supuso “un cambio masivo para el reguetón”, ampliando la audiencia de la música latina.

“El atractivo de ‘Gasolina’ fue tan grande que incluso hizo que algunas estaciones de radio cambiaran los formatos de inglés a español para aprovechar esta revolución”, detalló la Biblioteca.

Respecto a Madonna, la institución quiso inmortalizar el álbum “Like a Virgin”, de 1984, porque impulsó “el ascenso al mundo de la música” de la reina del pop.

Mientras que sobre el popular villancico de Mariah Carey, la Biblioteca detalló que “All I Want for Christmas Is you” tiene mucho más éxito ahora que cuando fue lanzado en 1994.

Carey explicó a la institución que creció en Long Island (Nueva York) deseando una “Navidad perfecta” porque tuvo “una infancia turbulenta por el divorcio de sus padres”.

La Biblioteca también quiso honrar al japonés Koji Kondo, quien compuso la música de Mario Bros en los 80, porque “pocos trabajos en el mundo han sido tan populares internacionalmente con un autor tan poco reconocido”.

Kondo, que tiene 61 años y todavía trabaja para Nintendo, ha compuesto la música de la película “The Super Mario Bros”, una adaptación del clásico videojuego, que acaba de recaudar 377 millones de dólares en su debut en cines de todo el mundo.

