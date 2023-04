Deportista Alexandra Ianculescu recurrió a OnlyFans para cumplir su sueño de ir a los Juegos Olímpicos de París 2024

Alexandra Ianculescu es una deportista rumana de 31 años que en 2018 representó a su país en los Juegos Olímpicos de inverno en la disciplina de patinaje de velocidad, sin embargo poco después descubrió el ciclismo y se enamoró de la modalidad y ahora entrena para clasificar a los JJOO de París 2024. La atleta no cuenta con gran apoyo económico de la federación de su país, por lo que recurrió a la plataforma digital OnlyFans para recaudar dinero y pagarse su entrenamiento para cumplir su sueño.

Ianculescu cuenta con poco más de 60,000 seguidores en Instagram y le llamó la atención la gran cantidad de likes que recibían sus fotos, en especial en las que posaba en bikini así que decidió probar la plataforma para tener un ingreso por su contenido extradeportivo.

¿Por qué OnlyFans? recibía una gran cantidad de me gusta en mis fotos en bikini, la gente me sugería que las vendiera en esta plataforma y acepté hacerlo. Decidí hacer una prueba durante un mes y tengo que decir que los resultados han sido extraordinarios. Inicialmente dudé porque no quería ser conocida por vender fotos en bikini, considerando que he trabajado duro como atleta y realmente amo la imagen que he creado y respetado de mí misma. Dicho esto, después de contar el dinero que gané en ese primer mes… Cambié mi vida por completo para bien”, comentó la rumana para el diario británico Daily Express.

Tal como comenta Alexandra su vida cambió para bien luego de OnlyFans, pues ahora puede dedicarse a tiempo completo al ciclismo que es lo que la apasiona y entrenar para cumplir su sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos.

“Gracias a OnlyFans puedo entrenar a tiempo completo, permitirme viajar a lugares a los que nunca hubiera soñado ir, comprar las bicicletas de mis sueños, poder vivir sin tener que sacrificar mi vida como atleta para hacer tres trabajos diferentes como sucedió en el pasado. Y, sobre todo, puedo seguir persiguiendo el sueño de participar en los Juegos Olímpicos de París. Claro que me importa lo que la gente piense de mí, pero luego me di cuenta de que sus opiniones no pagan mis cuentas, así que seguiré publicando en OnlyFans porque me gusta sentirme cómoda con mi cuerpo. De hecho, puedo decir que gracias a esta elección aprendí a amarme a mí misma de una manera diferente”, cerró Ianculescu.

