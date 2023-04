Selena Gomez comparte una foto y presume sus voluptuosos atributos

La actriz Selena Gomez el pasado viernes en horas de la noche compartió una foto que se terminó robando la atención de sus fanáticos en una plataforma donde cuenta con más de 412 millones de seguidores.

La también cantante decidió llevar un maquillaje bastante fresco y sencillo antes de posar frente a la cámara, al tiempo que decidió ponerse una camisa blanca que atrajo la mirada de muchos, manera en la que aprovechó de presumir el tamaño de sus voluptuosos pechos. Además, parece no llevar brasier puesto, lo que llamó más la atención de los internautas.

A través de la red social de la camarita los internautas se tomaron el tiempo de emitir miles de comentarios por la foto que estaban viendo en el perfil de la actriz, mientras que para algunos fue complejo terminar concentrándose, debido a que algunos se enfocaron en algo más que su rostro.

A su vez, los usuarios de la plataforma aprovecharon para hacer referencia al posible romance que ella tendría con el cantante Zayn, y es que desde hace algunas semanas los han estado relacionando sentimentalmente, aunque ninguno hasta la fecha lo ha confirmado.

“Zayn bebé, por favor no abras Instagram”, “No sé qué pregunta hiciste pero la respuesta es SÍ”, “No estaba preparado para despertar con esto”, ¡Selenaaaaaa! No juegues con mi corazón así”, “Me estoy volviendo loca o esta mujer no se parece a la Selena de hace rato”, “Estoy obsesionada contigo”, “Zayn realmente disfrutando la vida”, “Esas son cosas buenas”, “Se te ven absolutamente impresionante”, “No puedo concentrarme en tu cara bonita”, “Nunca se dijo que ellos te merecerían”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post de Instagram.

