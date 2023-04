Las 6 cosas de las que comúnmente se arrepiente la gente antes de morir

Todo ser humano sabe perfectamente que lo único que se tiene garantizado en esta vida es que vamos a morir; sin embargo, el tema nos resulta sumamente inquietante debido a que no sabemos ni cuándo ni cómo es que trascenderemos.

Es muy probable que ya en algún momento te hayas planteado las cosas que pueden venirte a la mente cuando te encuentres en tu lecho de muerte y generalmente, suele ocurrir que quiénes se encuentran en dicho proceso se arrepienten de muchas cosas que hicieron o dejaron de hacer en vida.

Sobre el tema, el Dr. Enrique Rojas, un reconocido médico psiquiatra español, escribió un artículo para el diario El Confidencial, en donde enlistó las 6 cosas de las que generalmente los seres humanos se arrepienten antes de morir, según algunos estudios y estadísticas.

De acuerdo al Dr. Rojas, dichas cifras fueron sacados de estudios y trabajos de investigación realizados por médicos y enfermeras que atendieron o cuidaron a pacientes con cuidados paliativos, enfermos de cáncer o con enfermedades terminales.

6 cosas de las que las personas se arrepienten antes de morir

1) Trabajar demasiado

La mayoría de las personas antes de morir se arrepintieron de haber trabajado en exceso y vivir solamente para eso, por lo que tenían la sensación de que en lo personal les faltaron muchas cosas por realizar.

2) Sufrir por cosas que no valen

La segunda cosa por la que los moribundos más se arrepintieron fue por haber llorado y sufrido por cosas que no eran trascendentales en su vida y hubieran querido aprender a ser más inteligentes y priorizar las cosas relevantes.

3) No haber disfrutado de la vida

Las personas también se arrepiente de no haber gozado de las cosas y experiencias que vivieron, sobre todo de no vivir el presente. También se lamentaron de no haber aprovechado el tiempo libre para ellos mismos o en cosas que los hicieran felices, incluso tomarse el tiempo necesario para descansar.

4) Pasar poco tiempo con la familia

Dicho arrepentimiento se ve más en los hombres, que por cuestiones de la vida o decisiones personales decidieron no pasar mucho tiempo con sus familias.

“La vida es un arte y es clave saber armonizar bien las diferentes piezas de la vida personal”, dice el doctor Enrique Rojas sobre saber equilibrar el tiempo entre el trabajo, la familia, educar a los niños, etc.

5) No hacer lo que tanto deseaban

Generalmente, los pacientes que se encuentran en etapa terminal se reprochan en no haber sacado ese coraje para hacer lo que realmente querían y no lo que esperaban los demás de ellos.

6) No ser espiritualmente fuertes

Este punto se sustenta con información de personas como Bronnie Ware, enfermera de Australia que pasó varios años trabajando con cuidados paliativos y enfermos terminales, así como el de la doctora Kübler-Ross, psiquiatra y escritora estadounidense experta en temas de la muerte, entre otros más.

Las personas se lamentaban de no haber tenido una espiritualidad más sólida que les permitiera el cuestionarse algunas cosas de la vida, por lo cual su arrepentimiento fue más en el sentido de ver la vida y entenderla de una manera limitada.

