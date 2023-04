Canelo Álvarez critica las peleas entre boxeadores e influencer: “Esto no es un juego de fútbol, los puedes matar”

El reconocido boxeador mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, se mostró en contra del movimiento que ha venido aumentando durante los últimos años en el que los influencers de las redes sociales deciden unirse al pugilismo para pelear contra especialistas del deporte con el objetivo de generar visitar y en muchos casos grandes sumas de dinero.

El tapatío aseguró que este tipo de actos se han encargado de afectar al deporte debido a que no genera ningún grado de profesionalismo de una personalidad del boxeo se enfrente contra una figura de las redes sociales; sostuvo que este tipo de combates solo pueden poner en riesgo a los influencers.

Durante una entrevista que realizó con el periodista Graham Bensinger, Canelo Álvarez detalló que no se deberían permitir este tipo de peleas en todo el mundo porque los influencers no tienen los conocimientos necesarios para estar en el cuadrilátero con un boxeador profesional y que incluso eso podría causarles su muerte.

“Siempre he dicho, no tengo nada contra nadie y no soy fan de decir malas cosas, pero le dan licencia de peleador a alguien que no lo es y los pueden matar, esto no es un juego de futbol”, destacó el pugilista azteca al asegurar que el boxeo no tiene el mismo grado de riesgo que otros deportes que suelen ser más practicados por la mayoría de las personas.

En sus declaraciones puso como claro ejemplo del peligro que representa este deporte a la pelea que protagonizaron Nate Robinson y el youtuber Jake Paul, donde el exbasquetbolista fue noqueado de una manera bastante agresiva por el influencer que incluso pudo haberle causado graves daños de salud.

“Ahí está la prueba de cómo lo dejaron (a Nate Robinson), porque le dan licencia a gente que nunca en su vida ha tirado un golpe. Si pasa una muerte, la comisión es culpable porque le dieron licencia”, concluyó el Canelo.

