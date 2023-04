“¿Alguien me reconoce?”: De niño fue robado y ahora recurre a Facebook para reencontrarse con su madre

Son múltiples los usos que podemos darle a las redes sociales, desde el simple entretenimiento hasta volver a conectar con familiares y amigos e incluso, movilizar a las personas para una determinada causa a favor de otros.

Justamente, de este último punto, en los últimos días se ha vuelto viral un post realizado por un usuario de Facebook, ya que está buscando a su verdadera madre tras estar desde hace más de 20 años por culpa de un tercero.

Carlos es el nombre de esta persona, un hombre que dice tener entre 26 y 28 años, dato que no puede dar con exactitud debido a que fue separado de su mamá cuando tenía alrededor de 4 años.

Según lo escrito en su publicación, Carlos no recuerda el lugar en donde se encontraba por última vez con su madre, solo recuerda una camioneta blanca que fue usada para robarlo y trasladarlo al estado de Hidalgo, en donde sus captores ya lo habían vendido a otra familia.

“Recuerdo que tengo hermanos, 2 niños y una niña, y no recuerdo sus nombres. Tuve una vida ‘normal’ con esta pareja, estudié hasta preparatoria, nunca he entendido cómo estos padres que me criaron pudieron inscribirme en la escuela, cómo consiguieron un acta de nacimiento para mí”, es parte de la publicación que posteó Carlos.

Según el hombre, las personas que fungieron como sus padres, nunca han querido darle información sobre su verdadero origen.

“Como señas particulares: tengo cicatrices como quemaduras en el abdomen y algunas otras en los brazos”, agregó.

Carlos desea reencontrarse con su verdadera madre, pues cree que ella ha tenido una vida llena de sufrimiento por lo que les ocurrió.

“Siempre sueño con nuestro reencuentro. Mamita, te busco, y le pido a Dios por todos aquellos niños que son arrancados sin piedad de sus familias por personas sin sentimientos. Te amo madre y sé que por esto Dios me mantuvo con vida por tantos años”, sentenció el joven en su publicación.

La historia se volvió tan viral que hasta la Policía Cibernética la ha compartido, esperando que pronto tenga un final feliz y sobre todo, el que su protagonista está esperando.

Sigue leyendo:

* “Viene su cumpleaños y no sé qué regalarle porque no la conozco”: el caso de la madre mexicana que encontró a su hija desaparecida hace 27 años

* Logra dar con su madre biológica 58 años después de haber sido dado en adopción

* El emocionante reencuentro de una madre con su hija a la que no en 24 años