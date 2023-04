Ivonne Montero: de La Casa de los Famosos a Masterchef México

Ivonne Montero está lista para emprender una nueva aventura en su vida: la cantante y actriz mexicana participará en ‘Masterchef México’, programa que comenzará este 14 de mayo y en el que deberá demostrar todas sus habilidades culinarias para salir victoriosa.

“Se acerca el día, familia, del gran estreno de @masterchefmx QUE ESTARÁ INCREÍBLE.. Tenemos una cita a partir del 14 de mayo.. VAMOS CON TODO!!”, dijo la mexicana al hacer el anuncio a través de su cuenta de Instagram.

Montero llega a este nuevo reality show pocos meses después de haberse convertido en la ganadora de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo. La actriz y cantante se llevó a casa los $200.000 dólares del premio tras sobrevivir dentro de la mansión durante varias semanas y ganarse el amor del público, quienes fueron los que decidieron que ella fuese la flamante ganadora de este edición del show televisivo.

El objetivo de Montero siempre fue ganar el dinero para los tratamientos médicos que su hija Antonella necesita, pues la pequeña padece de problemas en el corazón.

“Gracias a cada rincón, cada espacio que me acogió, que me brindó compañía, que fue un eco para llegar a tanto público. Con todas las emociones. Gracias por lo vivido, por las cosas buenas, por las cosas malas, por las sonrisas, por los éxitos, por la unión que tuvimos en algún momento todos los compañeros. gracias a mis compañeros porque de cada uno aprendí algo. Me siento muy orgullosa. Agradezco también a mis padres por haber hecho de mí la mujer que soy y a esa pequeñita por también hacerme la madre que soy, esa fuerza. ¡Muchas gracias jefa querida por todo lo hermoso que nos brindaste!”, fue lo que dijo Montero al saberse ganadora de ‘La Casa de los Famosos’.

