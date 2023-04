La serie “Summer for the City” regresa repotenciada

Durante tres meses, el Lincoln Center celebrará un festival de verano en todos sus espacios, con cientos de eventos gratuitos y miles de artistas, gracias al regreso de su serie “Summer for the City”.

“Durante tres meses, invitamos a todos los neoyorquinos a que vengan a bailar, a amar y a celebrar juntos, con propuestas tradicionales como el baile social y la música clásica, y propuestas innovadoras como nuestra boda para cientos de parejas, y un desfile de ‘segunda línea’ para honrar las vidas perdidas”, declaró Shanta Thake, Directora Artística de Ehrenkranz del Lincoln Center for the Performing Arts (LCPA).

En colaboración con socios de todo el campus del Lincoln Center y de la ciudad, la segunda edición de Summer for the City rendirá homenaje a las polifacéticas comunidades de Nueva York con obras nuevas y dinámicas, y con representaciones de obras clásicas, que incluyen una semana de celebración de las tradiciones culturales coreanas durante la Korean Arts Week, el estreno en la ciudad de Nueva York de La parábola del sembrador de Octavia E. Butler, el regreso del BAAND Together Dance Festival, globalFEST, y los conciertos de Mostly Mozart Festival Orchestra, para culminar con una semana de celebración del 50.º aniversario del hip hop con actuaciones de J. PERIOD, Rakim, Big Daddy Kane, un coro de trap y mucho más. Esta edición también se centrará en la accesibilidad y el arte para la discapacidad, con el Big Umbrella Day, el regreso de Deaf Broadway y una serie de actos comisionados por Kevin Gotkin, curador invitado de arte para la discapacidad.

El Lincoln Center se transforma por completo este verano con una remodelación de todo el campus, que se conecta a través de un diseño singular del Clint Ramos, Director Visual de Summer for the City: es la primera vez que todos los grandes espacios exteriores del Lincoln Center estarán a cargo de la visión de un solo diseñador.

Imagen de la Hearst Plaza diseñada por Clint Ramos. Renderización de Evan Alexander

Algunos eventos destacados son los siguientes:

Estreno en Nueva York de La parábola del sembrador de Octavia E. Butler, una ópera de Toshi Reagon y Bernice Johnson Reagon basada en la clarividente novela homónima de Butler.

Diversos eventos para celebrar el Mes del Orgullo a lo largo de junio, entre ellos el Mariachi Arcoiris de Los Ángeles, el primer grupo de mariachis LGBTQIA+ del mundo.

Un festival de cine al aire libre en Damrosch Park, con palomitas de maíz y bebidas, y transmitido a través de auriculares Quiet Event, se realizará en colaboración con Film at Lincoln Center.

Big Umbrella Day, una iteración de un día del Big Umbrella Festival del Lincoln Center, que crea espacios relajados que acogen específicamente al público neurodivergente a través de experiencias multisensoriales, actuaciones, montajes y talleres.

Estreno de PURPLE de Sydnie L. Mosley Dances: A Ritual in Nine Spells, un coreopoema nocturno inspirado en Ntozake Shange, creado en colaboración con residentes de la tercera edad de las vecinas Amsterdam Houses de NYCHA y en asociación con Gibney Presents.

Esta edición de Summer for the City se completa con una celebración en todo el campus del 50.º aniversario del hip hop, en la que se destacan la música, la moda, el baile, la poesía y la influencia cultural del hip hop en todo el mundo.

Baile social en The Dance Floor en Josie Robertson Plaza, que comienza el 14 de junio con Lucrecia, ganadora de los premios Grammy y Grammy Latinos, que interpretará música cubana con el grupo de salsa 8 y Más, y continuará durante todo el verano con artistas destacados como la Stax Academy con la aparición especial del ícono del soul Booker T Jones; José Alberto “El Canario”; favoritos que regresan como Joe McGinty & The Loser’s Lounge y la Orquesta Broadway; una noche de baile en línea a cargo de Stud Country, y actuaciones y clases de diferentes estilos de baile como swing, hip hop, merengue, salsa, baile en línea, Lindy hop y mucho más.

Después de las noches de baile social seguirán muchas noches de Discotecas silenciosas en The Dance Floor, con diversos estilos de baile, desde K-pop, salsa, hip hop, Broadway y mucho más.

Fiesta en el Oasis el verano pasado./Cortesía Lincoln Center

Para una agenda completa, visite: SummerForTheCity.org.