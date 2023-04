Trump debe enfrentar juicio en Nueva York la próxima semana

El expresidente Donald Trump enfrentará un juicio civil por difamación y agresiones el 25 de abril en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, como parte de la demanda de la periodista y escritora E. Jean Carroll.

En 2019, Carroll acusó al entonces todavía presidente de haberla agredida sexualmente a mediados de la década de 1990 en los Almacenes Bergdorf Goodman, en Manhattan.

Debido a que ella reconocida comentarista en televisión y la revista Elle prefirió no presentar una demanda, por miedo a su reputación, pero afirmó a amigos que Trump la empujó a un vestidor para violarla.

Carroll decidió demandar a Trump luego de que en Nueva York se permitiera a víctimas de violación demandar a sus agresores, una ventana de un año, sin importar cuándo había ocurrido el ataque.

El expresidente Trump negó los hechos cuando Carroll presentó dos demandas en 2022.

“No conozco a esta mujer, no tengo idea de quién es. Aunque se supone que no debo decirlo, lo haré: ¡Esta mujer no es mi tipo!”, dijo Trump en octubre del 2022.

Solamente una de las demandas avanzó a juicio, por ahora.

“Trump hizo algo increíblemente estúpido. Incluso para sus estándares, volvió a defender después de dejar el cargo, en su sitio de redes sociales… Entonces, esto les permitió [a los abogados de Carroll] presentar una segunda acción por difamación por declaraciones hechas después de que él fuera presidente”, explicó a este diario el exasistente del fiscal del Departamento de Justicia, Kevin O’Brien.

El juez Lewis Kaplan ha rechazado algunas solicitudes del expresidente y sus abogados, como aplazar el juicio al menos un mes o permitir preguntas personales a los miembros del jurado.

Aunque se trata de un proceso complicado para el expresidente, en caso de perder no iría a prisión, pero tendría un castigo monetario, al menos.

“No hay prisión involucrada. Quiero decir, ya sabes, la violación también es un delito, por supuesto, pero no está siendo procesado en este caso”, explicó O’Brien.

Sigue leyendo:

• Trump se topa con juez que rechaza sus peticiones para juicio que inicia el 25 de abril

• Donald Trump presenta informe de divulgación financiera personal donde se muestra sus ganancias tras dejar la presidencia

• Donald Trump dice que personal de la corte de Nueva York estaban llorando por su arresto