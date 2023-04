La Casa de los Famosos 3: Raúl García revela por qué salió del famoso reality de Telemundo

A pocos días de haber sido eliminado de la tercera temporada de La Casa de los Famosos 3, Raúl García confiesa por qué cree que salió y sus planes a futuro.

¿Qué aprendiste de la experiencia?

He aprendido que primero que todo, todos los sueños son válidos, que uno puede soñar y que los sueños se pueden cumplir. Como yo, que entré a ‘La Casa de los Famosos’ y yo lo veía algo super lejano, y soñarlo y hacerlo es increíble.

“Gente que yo siento en mi corazón que fuera de la casa me los voy a llevar es Paty (Navidad), a José, a Yameiry y a Dania”.

¿Por qué crees que saliste?

Tal vez llegué a un momento donde la gente ya no se identificó conmigo, o donde la gente se identificó más con otras personas y vieron a otras personas con más ánimo, con más ganas de seguir adelante, ya que yo en las últimas semanas me sentía súper triste, ya cansado, y llegué al punto hasta de enfermarme.

¿Por qué te enfermaste?

Yo me estaba enfermando porque adentro, como no tenemos ningún estímulo de nada, cualquier emoción que sientas es a mil; entonces sentir todas esas emociones todos los días hizo que mi cuerpo como que dijera ‘Raulito, algo está pasando y eso no es para ti’.

“Y entonces me empezó a subir la presión, se me hinchó el colon, ya después la vejiga estaba mal y dije ‘no, eso no, tal vez mi cuerpo me está diciendo… Dios me está diciendo que es hora’, y yo, feliz”.

¿Qué fue lo primero que hiciste cuando saliste?

Lo primero que hice fue llegar y darle el abrazo, el beso más grande a mi pareja, darle todo el amor que no pude, decirle todos los te amo y después comer, comerme unos tacos que fue lo más rico.

¿Qué ha surgido a raíz de esto, qué más viene para ti?

Ahorita no he tenido la oportunidad de ver qué puertas me ha abierto, pero sí estoy más abierto que nada para recibir cualquier cosa que me haga crecer como persona.

“Porque quiero crecer como persona, quiero continuar haciendo lo que es mi negocio, porque es mi pasión, es lo que amo hacer, pero también se vale tener más de una pasión y estoy con los brazos abiertos para ver qué más me podría hacer crecer”.

