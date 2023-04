Mujer de Colorado murió tras ser impactada por una piedra lanzada a través de su parabrisas mientras conducía

Una mujer de Colorado fue asesinada tras ser golpeada por una piedra que fue arrojada por alguien a través de su parabrisas mientras manejaba hacia su casa en Denver, Colorado, el miércoles por la noche, informaron las autoridades.

Alexa Bartell, de 20 años, residente de Arvada, estaba regresando del trabajo alrededor de las 10:45 p.m., cuando una gran roca atravesó el parabrisas y la golpeó.

De acuerdo con los informes, Bartell hablaba por teléfono con un amigo cuando de repente la línea se silenció.

Ante esto, el amigo intentó rastrear a Bartell usando la ubicación de su teléfono, donde descubrió el auto de la mujer, el cual se salió de la carretera hacia un campo y se encontraban sus restos.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson, Bartell murió por el impacto de la roca, que pudo haber sido arrojada desde un vehículo que pasaba. La muerte de la mujer fue determinada como homicidio.

Por su parte, los investigadores creen que la muerte de la joven ha sido al meno una de cuatro inquietantes incidentes de lanzamientos de piedras en el área el miércoles por la noche.

En todos los casos fueron arrojadas piedras a través de las ventanas de los vehículos en marcha, provocando heridas leves y daños en los automóviles.

“Esta es una mujer de 20 años que conducía a casa desde el trabajo y ya no está con nosotros debido a este acto sin sentido”, declaró la representante del alguacil del condado de Jefferson, Jacki Kelley, a 9 News. “Esto no es diversión y juegos, esto no es una broma, esto mató a una mujer anoche y queremos saber quién hizo esto”.

Dos de los incidentes ocurrieron minutos antes de la trágica muerte de Bartell, de acuerdo con las autoridades.

“Sabemos que estas rocas miden de 4 a 6 pulgadas, de 3 a 5 libras, por lo que son grandes como rocas de jardinería que se usaron esencialmente como un arma mortal en esta investigación”, precisó Kelley.

Mientras tanto, las autoridades están pidiendo a los ciudadanos revisar las cámaras de seguridad en su hogar en caso de que se pueda conseguir información importante sobre la identidad del sospechoso.

Con información de New York Post

Sigue leyendo:

– Sospechoso de disparar a tres empleados del MTA fue capturado por el NYPD

– Arrestan a hombre que le disparó a una niña de 6 años y a sus padres porque “una pelota de basketball rodó en su patio”

– Arrestan a tercer sospechoso de tiroteo en fiesta de cumpleaños en Alabama que dejó cuatro muertos y más de 30 heridos