Este es el tipo de hombre que hace feliz a más mujeres

Cuando pienso en una relación amorosa donde uno es bastante mayor, instantáneamente suena en mi cabeza la famosa canción “40 y 20” del querido y fenecido José José. ¿Y cómo no pensar en el himno que más allá de revolver millones de mariposas en los estómagos de quienes se enamoraron públicamente o a escondidas en los años 90’s, comenzó a abrir los ojos a una sociedad equivocada en cuanto al amor y los años?

Y es que, si ver un canoso con una jovencita no era bien visto, peor aún era mirar a “una asalta cuna” saliendo con quien pudiera ser su hijo. Exactamente 30 años después, es más aceptado que él sea mayor, pero sí ella es “la madurita”, todavía choca.

Pero ese prejuicio comienza a derrumbarse con más damas que ignoran el “qué dirán” e investigaciones confirmando que las mujeres que se enamoran de hombres significativamente menores a ellas son las más felices. Un reciente estudio de la Universidad de Indiana explica que la experiencia y sabiduría de la compañera mayor ayuda a equilibrar la relación, haciendo que ambos se sientan más seguros en su rol de pareja. Además, al ser tan diferentes en edades tienen menos presiones sociales de cumplir con expectativas como casarse y tener hijos.

Pero el secreto real está en el amor propio que crece junto al romance, pues darte cuenta que alguien más joven te admira, sin importar tus patas de gallo, senos caídos o celulitis, aumenta constantemente la autoestima. Además reconocerás virtudes que desconocías de ti, mientras él te llevará a descubrir nuevos sentimientos, risas, sensaciones y una vida íntima sorprendente. No sólo rejuvenecerás, sino que vivirás inspirada a cuidar más tu cuerpo, mente y espíritu.

Si sientes que no has tenido suerte en el amor, quizás es tiempo de cazar un joven; pero recuerda que como cualquier juego encontrarás de todo: aventureros y serios. Escucha detenidamente “40 y 20”, inspirada por una relación real donde el “El príncipe de la canción” no era el mayor como canta; sino, él tenía 22 y ella 42…Una gran revelación confirmada tres décadas después… “No saben que nuestro secreto es tu juventud y mi experiencia. 40 y 20. Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente”.

