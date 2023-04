India 2023: Apuntando al liderazgo global

Durante nuestro más reciente viaje a India y junto a más de 60 exploradores de consciencia, tuvimos la oportunidad de coincidir con una de las reuniones más esperadas anualmente a nivel global: el G20.

Si bien está pautado para el 09 y 10 de septiembre que se realice el encuentro entre los principales líderes de sus países miembros e invitados, en esta ocasión hay una jornada especial previa, en las que científicos de agricultura se han dado cita en el “Meetings of Agricultural Chief Scientists of G20 States” (MACS-G20) para discutir sobre los avances y los proyectos a favor de una agenda ambientalista, que vele por el bienestar de los pueblos.

Bajo el lema: “One Earth, One Family, One Future”, se espera que más de 12.300 delegados de más de 110 nacionalidades se den cita en 60 ciudades de India que han estado arropando los más de 200 encuentros pautados a lo largo de este año y que han podido seguirse también de manera online, para discutir diversas temáticas.

Las reuniones del MACS se han estado ejecutando desde el 2012, y tienen como objetivo abordar los desafíos del comercio sostenible así como promover el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de medio ambiente y trabajo. Entre sus funciones están las tareas de facilitar la cooperación y el intercambio de información entre los países miembros del G20 en materia de comercio sostenible, además de monitorear y analizar las políticas y prácticas de los países en relación con el comercio sostenible, y proporcionar asistencia técnica y apoyo a los países en desarrollo para que puedan cumplir con los estándares internacionales en esta materia.

En cuanto al funcionamiento, el MACS opera de manera flexible y en colaboración con otras organizaciones internacionales, como la OMC (Organización Mundial del Comercio) y la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Además, se destaca que el MACS se enfoca en la identificación temprana de los problemas y en la búsqueda de soluciones conjuntas y pragmáticas, para lo cual cuenta con una amplia red de contactos y expertos en la materia.

India, como una de las diez economías más importantes del planeta; busca posicionarse dentro de la comunidad internacional, de cara a convertirse en la tercera economía global hacia el 2030, de acuerdo a las proyecciones de Morgan & Stanley. Ojalá, con ello, también lograse heredarle al mundo algunas de sus antiguas filosofías orientales. Todos las necesitamos para el buen vivir.

