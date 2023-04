La justicia no es un circo

Es lamentable la acusación de los republicanos en el Comité de Investigaciones de la Cámara de Representantes de la nación, al asegurar que el fiscal de Manhattan se enfoca más en perseguir al expresidente Donald Trump que en combatir la criminalidad y percepción de inseguridad de los neoyorquinos. Sin embargo, es igual de grave que los demócratas digan que los legisladores republicanos son ahora los defensores de Trump.

Y es que no es conveniente que, lo que debe ser un proceso justo sea visto como un circo, por la gravedad de los 34 cargos penales de falsedad en documentos comerciales de los que acusa el fiscal Alvin Bragg al ex magnate neoyorquino y cuya acusación provocó la llegada del comité a New York.

La sesión atípica de sacar el comité de los muros del Capitolio en Washington DC para traerlo al bajo Manhattan, calentó el ambiente en ambos bandos y parecieron olvidarse que la justicia llega a todos, inclusive ricos o famoso.

En el caso de New York, un análisis del Brennan Center for Justice sobre la audiencia asegura que el crimen está muy por debajo de los máximos históricos de la ciudad y que se ubica entre los lugares más seguros de los Estados Unidos; mientras que entre los 50 municipios más grandes del país reporta la sexta tasa de homicidios más baja y el cuarto lugar entre los lugares con menos muertes por armas de fuego en la nación, además, el año pasado los homicidios por tiroteos cayeron un 15% en Manhattan.

El comité no evitará que este 25 de abril, el juez Lewis Kaplan comience otro juicio, esta vez por difamación, en una demanda de la escritora Jean Carroll, quien a sus 79 años asegura que Trump la violó. Y ese proceso se sumaría al del juez Juan Merchán por el pago del silencio de Stormy Daniels para no perjudicar su campaña presidencial del 2016. ¡ Si yo fuera Trump basaría mi defensa en un digno argumento pues diría que simplemente no quería Melania se enterara!

Los defensores del magante intentan frenar hasta mayo el proceso por difamación, pues aseguran que hay un “sesgo judicial” del cual culpan a las búsquedas en Google donde parece viral el caso tan publicitado como el juicio a Harvey Weinstein.

El interés es total, pues pese a todas estas presiones Trump le dijo a Fox News que como dice la ranchera “no se raja”, no piensa “desertar” y sin importar la posibilidad de ser condenado penalmente, mantiene su intención de ser candidato presidencial en 2024.

Por eso, esperamos que la justicia sea equilibrada y gane la verdad.

La autora, Sofía Villa, escribe esta columna a título personal y sus opiniones no representan a Televisa-Univision donde trabaja como Writer /Producer.

