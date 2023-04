Mujer de 78 años muere en incendio de casa después de que su cuidador se fuera a “hacer un mandado” en Illinois

Una mujer de 78 años murió en un incendio en una casa el pasado domingo en el lado noroeste de Chicago mientras que su cuidador salía a hacer un mandado.

Francine Matchitelli fue encontrada muerta después de que un incendio consumiera su casa en la cuadra 3800 de North Odell Avenue en Belmont Heights, según informó WLS-TV, medio afiliado a la cadena ABC.

Las autoridades informaron que el cuidador de la mujer de casi 80 años salió de la casa para “hacer un mandado”, y cuando regresó encontró la casa en llamas, informó por su parte FOX32Chicago.

El incendio del domingo comenzó alrededor de las 11 de la mañana hora local en un dormitorio, donde permaneció contenido, por lo que las autoridades ahora están investigando qué provocó exactamente el incendio que mató a Matchitelli.

Un video publicado por Fox Chicago muestra el exterior de la casa de la mujer y algunos vidrios rotos, pero aparentemente las otras áreas de la casa no sufrieron daños graves.

El portavoz del Departamento de Bomberos de Chicago (CFD), Larry Langford, dijo que los materiales para fumar y el oxígeno pueden haber contribuido al incendio, según WLS-TV.

Dos vecinos le dijeron a Fox que la mujer fumaba mucho y usaba oxígeno después de enterarse de que tenía una enfermedad pulmonar, sin embargo se cree que los detectores de humo no funcionaban correctamente.

Los miembros del Chicago Fire Media recorrieron el bloque 3800 de North Odell es día para repartir detectores de humo e información de seguridad, según la página de Twitter del departamento de bomberos. Pub Ed was joined by Batt 8, E 86, & T 57 to hand out smoke detectors and safety info following the unfortunate fatal fire that occurred on the 3800 block of N. Odell yesterday morning. Please check your smoke detector today. pic.twitter.com/Kcp7NUMo4G— Chicago Fire Media (@CFDMedia) April 24, 2023

