Clarissa Molina brilla en Coachella: la dominicana deslumbra con este atuendo

Clarissa Molina no se perdió el festival de Coachella de este año. La dominicana viajó al desierto de Colorado para disfrutar de las múltiples presentaciones musicales que se dieron en este evento, uno de los más famosos del mundo y deslumbró con este atuendo que decidió lucir en este segundo fin de semana.

La presentadora dominicana usó un atuendo de top estilo triángulo, como de traje de baño, con un short a juego y un saco igual. Todo esto en tono blanco, con muchos brillos que resplandecían ante el sol y que en la noche destacan por su color en medio de la oscuridad. Todo esto lo acompañó con un sombrero blanco y unas botas plateadas, los cuales complementaron totalmente su look para vivir la música en Coachella.

Tras la publicación de las fotos la dominicana no ha parado de recibir comentarios positivos por parte de sus más fieles seguidores. “Ameee tu outfit, y por supuesto tu bronceado”, “Definitivamente bellísima”, “Esta espectacular hermosa muchísimas felicidades” y “Mi amor tan bellaaaaaa” son parte de esos mensajes que recibió.

Clarissa Molina llegó a Coachella tras haber vivido su experiencia como presentadora en los Latin AMAs 2023, premios que se celebraron en el MGM Grand Garden Arena en la ciudad de Las Vegas y que contó con múltiples presentaciones musicales que cautivaron a todo el mundo.

En ese evento la presentadora conquistó con un traje de dos piezas. El top rojo traslucido y la falda completamente roja y lisa, con una abertura en la parte trasera. Sobre su participación en este evento ella conversó con la periodista Mandy Fridmann y destacó lo siguiente:

“Súper contenta, brillando, mira me puse este outfit, que yo casi no me pongo brillo, pero estoy celebrando, estoy celebrando porque uno trabaja tanto… En mi caso, venía sin ninguna experiencia, entro a ‘El Gordo y La Flaca’, sin experiencia, y de ahí dije: “Tengo que prepararme, porque quiero seguir escalando, quiero hacer cosas nuevas”. Y ha valido la pena, y aquí estoy. A todas las niñas que me ven, créanlo que se puede, se puede llegar a donde tú quieres, cuando te lo propones”.

