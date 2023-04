La Orquesta Aragón trae su cha cha chá a El Bronx

Este sábado sí se armará la fiesta en El Bronx con la Orquesta Aragón. Luego de una cancelación no deseada, por asuntos de papeleo de inmigración, la agrupación cubana regresa después de seis años al escenario del Lehman Center for the Performing Arts.

“Haremos un recorrido musical que abarcará desde lo más clásico de nuestro repertorio hasta lo más actual y novedoso. En este show también tendremos el inmenso honor de tener como invitado a Pupi Legarreta y por supuesto que no podrá faltar una descarga musical con el maestro”, asegura su director, Rafael Lay Jr.

Lay Jr. se refiere al conocido violinista, pianista, flautista, compositor y cantante cubano Pupi Legarreta, de 83 años, que reside en Nueva York y fue parte de las Estrellas de Fania.

El destacado músico señala además que cada vez que pisan la ciudad reciben energías muy positivas y un cariño inigualable.

“La charanga en sí tuvo mucha influencia en Nueva York, ahí nacieron muchas orquestas de este formato y nos complace haber aportado nuestro granito en ello y así ganarnos ese cariño que tanto el público como los artistas nos ofrecen”, destaca.

La agrupación regresa a la ciudad después de seis años./Cortesía

Y Nueva York también les ha dado muchas anécdotas inolvidables.

“Estábamos tocando en el Lincoln Center celebrando nuestros 60 años, cuando en medio del concierto, interpretando “¿Pregúntame cómo estoy?”, tuvimos que parar porque en el público había una persona que le dio algún problema (al parecer cardiovascular) por causa de la emoción. Lo auxiliaron y continuamos luego, pero fue un momento tenso”, cuenta el músico.

La orquesta conocida como “Las joyas de la música cubana” traerá los temas de sus últimos dos discos, “Icono” y “Cha cha chá: homenaje a lo tradicional”, con los que ganó el Grammy Latino en 2020 y 2021, en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional. Pero no olvidarán clásicos como “Pare cochero”, “Pregúntame cómo estoy”, “El paso de Encarnación”, “Bruca Maniguá” y “Siboney”.

La parada en NYC es parte de su gira “Icono Tour” que comenzará en varias ciudades de Estados Unidos y luego pasará por República Dominicana, Colombia, Europa y otras latitudes. Dicha gira servirá para presentar a su nuevo cantante Alexander Martínez, tras la muerte el pasado 22 de agosto de quien fue la voz principal de la banda durante casi 30 años, Ernesto Bacallao Serrano.

“Con el tour estaremos celebrando los Grammys y además lanzando algunos sencillos musicales, así que atentos siempre a nuestras redes”, recalca Lay Jr.

La Orquesta Aragón fue fundada en 1939 por el contrabajista Orestes Aragón en Cienfuegos, Cuba. Desde su creación se ha consolidado como la agrupación cubana representante del cha cha chá, el danzón y el son. Con una discografía que supera los 100 discos, la banda se ha ganado un merecido lugar en el Salón de la Fama de la Música Latina tanto en Nueva York (1999) como en Las Vegas (2012). En 2005, la Unesco la declaró Patrimonio de la Humanidad en 2005 y le otorgó la Medalla Pablo Picasso.

En detalle:

Qué: Concierto de la Orquesta Aragón

Cuándo: Sábado 29 de abril a las 8:00 pm

Dónde: Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Boulevard West, Bronx)

Información y boletos: llamando al 718-960-8835 o en https://www.lehmancenter.org/events/orquesta-aragon.