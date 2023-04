Hasta Disney está en la mira de DeSantis

Florida, el estado considerado la meca del anhelado retiro de los estadounidenses y del turismo hispano para visitar el ratón Mickey ya no parece tan atractiva ni amigable, o, ¿tal vez si? Y por eso Disney acaba de demandar al gobernador.

Nos referimos a los movimientos de su Gobernador Ronald Dion DeSantis, quien es el puntero en las encuestas para competir con Donald Trump por la nominación de la candidatura republicana a la presidencia de los Estados Unidos el próximo 2024; pero como basa su campaña electoral mostrándose como el hombre de hierro con los indocumentados las cosas cambian de color.

Ron DeSantis sale lanza en ristre contra santuarios como la ciudad de Nueva York donde se acoge a quienes luchan aquí para fijar su hogar y encontrar un trabajo que les permita sembrar las raíces de sus futuras generaciones.

Las decisiones de DeSantis son controversiales y repercuten en otros estados, por sus leyes anti- inmigrantes que también afectan a quienes anhelan disfrutar del Estado del Sol, por su cercanía a las playas y los parques de Walt Disney.

Y es tan evidente su rechazo a los nuevos habitantes que hasta organizaciones defensoras de derechos como la: Coalición por los Derechos Humanos de Inmigrantes, Chirla, New Jersey Alliance for Immigrant Justice, American Civil Liberties Union, ACLU, o Make the Road New York alertaron que es mejor evitar visitar Florida por “riesgo de persecución”, según leímos aquí en El Diario NY, esto especialmente tras el espaldarazo de una Corte de Apelaciones que le permitiría criminalizar a los indocumentados.

Lo graves es que producirá efectos en la industria sin chimenea, pues algunos lo pensarían antes de arriesgarse a que su paseo termine en un drama legal, o incluso con la separación de las familias.

Y no creemos que sea coincidencia que DeSantis salga a cambiar las reglas de juego con uno de los destinos turísticos favoritos de los latinos.

Con el cambio del Distrito de Mejoramiento de Reedy Creek, por el nuevo Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central, se afecta al gigante de los parques temáticos, Disney; además, con su nueva junta de aliados para supervisar el distrito de Walt Disney World, todo será diferente.

La primera movida de esa junta es la propuesta de cambiar el uso de la tierra y construir, junto al parque, viviendas para personas de bajos ingresos, mientras les aumentan los impuestos.

La puja con el gobernador comenzó luego que hace poco más de un año Disney anunciara su oposición a la norma que prohibía hablar sobre orientación sexual o identidad de género en las aulas de primaria, y eso nos suena a censura. ¡O no!

La autora, Sofía Villa, escribe esta columna a título personal y sus opiniones no representan a Televisa-Univision donde trabaja como Writer /Producer.