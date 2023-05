AMLO afirma que no protegerá a nadie que sea responsable de la tragedia de Ciudad Juárez

Este martes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su Gobierno no protegerá a nadie que sea responsable por la Tragedia de Ciudad Juárez, donde fallecieron 40 inmigrantes en un centro de detención en la ciudad norteña de México. Por este hecho está siendo enjuiciado el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño y otros funcionarios.

Un juez de México decidió iniciar juicio contra Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, debido a su responsabilidad en la Tragedia de Ciudad Juárez. De acuerdo a Rodolfo Pérez Velázquez, abogado de Garduño, el funcionario no tiene responsabilidad penal en el incidente, debido a que delegaba la responsabilidad del cuidado de inmigrantes a otros funcionarios.

Además de Francisco Garduño, también están acusados de ser responsables los funcionarios que trabajaban en la estación ubicada en la ciudad fronteriza, al norte de Chihuahua. Se trata del jefe de Departamento de Recursos Materiales, Eduardo Apodaca, el coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes, Juan Carlos Meza, la agente migratoria Cecilia Rivera y Rodolfo Collazo.

Ahora el presidente de México afirmó que dijo que la instrucción que se ha dado al interior del Ejecutivo y la solicitud a la Fiscalía es que actúe con estricto apego a la legalidad. “No protegemos a nadie, no hay impunidad (…) Están hechas las investigaciones y resultó que quien tenía la llave no abrió, pienso que no imaginó que iba a propagarse el fuego como sucedió, lamentablemente”, señaló el mandatario mexicano.

De acuerdo a una encuesta, al menos 27% de los mexicanos responsabiliza al Gobierno de Manuel López Obrador por la muerte de 40 inmigrantes en el incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración (INM). En este incidente, varias organizaciones y dirigentes políticos tacharon a las medidas del Ejecutivo como “inhumanas“ y un “crimen de Estado“.

