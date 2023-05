Cientos de libras de pasta fueron tiradas al borde de un arroyo en Nueva Jersey

Cientos de libras de pasta como fideos, de codo y espagueti fueron tiradas en el bosque en Old Bridge Township de Nueva Jersey.

La líder comunitaria, Nina Jochnowitz publicó en Facebook fotos de la escena donde se aprecia la montaña de pasta tirada cerca del parque.

Aún no se sabe quién fue el responsable de provocar tal contaminación en el bosque de la ciudad; sin embargo, Jochnowitz acusó de negligencia a la actual administración citadina por la incumplir con la correcta recolección de basura.

Jochnowitz quien perdiera en la carrera por el concejo municipal estimó que se habrían desperdiciado aproximadamente 500 libras de pasta. Consideró que tiene un nivel de PH que afectará la corriente de agua.

someone very mysteriously dumped 3-400 pounds of pasta in the woods in old bridge, nj …… i need to know everything pic.twitter.com/z6D1e7u2JJ

— pasta girl (@worrystonee) May 2, 2023