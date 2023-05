Hispano murió baleado cerca de su casa en Nueva York: 5 años después acusan a pistolero que ya estaba preso y a punto de salir libre

“¿Qué puedo decir? Se ha hecho justicia”, comentó vía telefónica desde República Dominicana María Cabrera al conocer que un hombre ha sido acusado por la muerte de su hijo en Brooklyn (NYC), casi cinco años después.

El cocinero Argenis Cabrera murió baleado desde un vehículo en Crown Heights la madrugada del 3 de julio de 2018 y ahora por el caso ha sido acusado Marc Jean, un hombre de 35 años que está preso por otro crimen y se encontraba a punto de recobrar su libertad, informó Daily News.

“Gracias, gracias, gracias por esta noticia”, dijo a ese diario la señora Cabrera llorando al escuchar por primera vez que el presunto asesino de su hijo ya estaba preso.

Cabrera, de 33 años, estaba a sólo unos pasos de su casa en Union St. cerca de Troy Ave. cuando un pistolero o abrió fuego desde una minivan, dijo la policía.

Después de chocar la minivan a media cuadra de distancia cerca de Schenectady Ave. dos sospechosos se escaparon y corrieron tres cuadras hacia una estación del Metro en Eastern Parkway. En el ínterin Cabrera fue trasladado de urgencia al Kings County Hospital, donde murió.

No quedó claro de inmediato cómo la policía finalmente vinculó a Jean con la muerte de Cabrera. Además de homicidio fue acusado de posesión de armas, peligro imprudente e intento de matar a otra segunda persona que casi fue alcanzada por la lluvia de balas.

El ahora acusado Jean había sido condenado el 28 de diciembre de 2021 por intento de posesión criminal de un arma por un caso no relacionado y sentenciado a dos años de prisión. Estaba previsto que saliera de prisión este mes.