Joana Sanz vuelve a lanzar un duro mensaje contra Dani Alves: “Sigue enamorado de mí, pero me va a dar el divorcio”

La modelo española y todavía esposa de Dani Alves, Joana Sanz, ofreció recientemente unas declaraciones para desmentir los rumores sobre la presunta negativa del histórico jugador brasileño en negarse a darle el divorcio que le solicitó hace unas semanas por la traición a la relación que cometió en la discoteca Sutton de Barcelona.

Estas declaraciones las realizó en conversación con la periodista Leticia Requejo, de “El Programa de Ana Rosa” transmitido por la televisión española; aseguró que el proceso de divorcio sigue en marcha y que no ha recibido ninguna negativa por parte del antiguo jugador del FC Barcelona y de los Pumas de la UNAM.

“Yo no quiero ir a malas pero él me ama y está aferrado a mí. Sigue enamorado de mí, pero no es cierto que no me vaya a dar el divorcio. Yo no quiero ir a malas pero él me ama y está aferrado a mí”, resaltó Sanz.

“Hablo con él todos los días desde prisión. Él todavía está asimilando lo que está pasando“, agregó la modelo al hablar sobre el proceso que ha tenido que pagar Alves a lo largo de estos meses.

Las palabras de Sanz han causado gran sorpresa para sus seguidores, debido a que demuestran que se encuentran bastante bien y que tiene su total apoyo en toda la disputa legal que está atravesando actualmente el lateral a pesar de estar en medio de un divorcio.

Asimismo, confirmó que dejará la vivienda que compartían en la ciudad de Barcelona para mudarse hasta Madrid; aseguró que esta decisión se debe a las grandes ofertas de trabajo que ha recibido y por un nuevo proyecto que espera iniciar en los próximos meses.

Recordemos que Dani Alves tiene ya cuatro meses en la prisión Brians II de la urbe española debido a que fue acusado por una mujer de 23 años de presuntamente haberla agredido sexualmente. Sin embargo, el jugador asegura que el hecho fue consensuado.

