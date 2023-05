Francisca presume su espectacular nuevo peinado en ‘Despierta América’

Francisca parece estar disfrutando mucho la versatilidad que le ha dado a su cabello tenerlo corto y rizado. La presentadora dominicana de ‘Despierta América’ ha vuelto a aparecer con extensiones de pelo, esta vez con menos volumen que las que usó para asistir a los Latin AMAs 2023 en Las Vegas.

En esta oportunidad su peinado está hecho hacia atrás, las trenzas caen en su totalidad en la espalda de la conductora y actriz dominicana. Ella lució este look con un traje de color púrpura, que consistió en vestido y saco. Con mucha diversión, bailó junto a varios de sus compañeros de programa y deslumbró con este look.

Como era de esperarse en las redes sociales no tardaron en dejar mensajes sobre este nuevo cambio que le dio a su pelo, ese que comenzó a principios de diciembre del año pasado cuando ella decidió deshacerse de su pelo largo y liso para darle paso a su melena natural. Este acto de cortarse el cabello, lo cual hizo desde el programa en vivo y con la ayuda de Jomari Goyso, significó para ella reconciliarse con su niña interior.

“Esas trenzas te quedan hermosas”, “Adelante francisca, me gusta tu ropa de hoy y tu peinado”, “Que bellas te quedan esas trenzas” y “Bella me encanta cuando te pone esas extensiones así, te quedan bellas”, le dijeron a la dominicana.

Poco después de los Latin AMAs 2023 Francisca reveló si volvería o no a tener el cabello lacio, tal como lo llevó por años. La presentadora dijo que podría hacerlo para algún estilo, pero no para siempre de nuevo.

“Yo no creo que me vuelva a lacear el cabello de una forma permanente. Ya no más. Hacerme un tipo queratina o un alisado no creo que lo vuelva a hacer otras vez en mi vida. Ahora, tal vez en un futuro me pueda pasar un blower para ver cómo se me ve el pelo lacio o por llevar algún estilo”, reseñó ‘People en español’.

