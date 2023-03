Francisca conquista al público con su estilo al vestir

Hubo un tiempo donde casi que a diario Francisca recibía críticas por la manera en la que vestía para aparecer en ‘Despierta América’ a través de las pantallas de Univision. Desde unas pocas semanas hasta ahora la dominicana no ha hecho más que levantar suspiros entre sus seguidores, quienes están encantados con los looks de la mamá de Gennaro.

Francisca acaba de aparecer en el show con un pantalón de vestir amarillo (casi verde) y una camisa con un hombro descubierto de color rojo. Esta combinación explosiva de colores causó impacto en las redes sociales y generó muchos comentarios a favor de este atuendo de la conductora de televisión.

“Hermosaa, ¿de donde compran la ropa? Me encanta la blusa y pantalón!!”, “Pero que bella!!! Me encanta esta combinación”, “Que combinación tan hermosa, ese amarillo con el rojo te queda perfecto”, “Me encanta ese look” y “Amo los colores” son parte de los mensajes que ha recibido en esta oportunidad.

Francisca parece haber encontrado un look con el que todos están felices. Hace unas semanas sus seguidores no estaban complacidos con la manera en la que vestía. Incluso le dijeron que la ropa que usaba la hacía parecer una persona mucho más mayor y le recomendaron que buscara un asesor de imagen. También dijeron que, en caso de tener ya para ese momento alguien que la ayudara con sus outfits, esta persona la odiaba.

.“Odio que te vistan de esa manera COMO SEÑORA DE EDAD MÁS GRANDE. Y con colores que no te favorecen cuando eres muy muy hermosa (ese cabello es hermoso)”, le dijeron cuando apareció con un traje completamente rojo en contexto con el Día de la Mujer y las celebraciones al respecto.

Ella, sin embargo, no se deja afectar por esos mensajes negativos que recibe. En una ocasión a una fanática le aseguró que ella ya dejó atrás una situación que no le ayudaba. “Ya solté la presión hace mucho! Y se siente muy bien vivir con esa libertad”, dijo al responder sobre lo valiente que es por no caer en la presión social.

Sigue leyendo: