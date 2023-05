Departamento de Justicia presenta cargos criminales en contra de George Santos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos criminales en contra de George Santos, representante republicano electo por la ciudad de Nueva York.

Los cargos aún no son públicos. No obstante, de acuerdo con un artículo del portal de noticias The Hill, las acusaciones se encuentran archivadas en el Distrito Este de Nueva York.

De acuerdo con diversos reportes, los fiscales federales han investigado las finanzas de Santos, así como sus declaraciones de fondos de campaña.

Una fuente indicó a la cadena de noticias NBC que Santos podría presentarse ante la corte de Long Island, Nueva York, este mismo miércoles.

La carrera política de Santos ha estado llena de controversias. El año pasado fue acusado de usar una organización benéfica de animales falsa, durante el año 2016, para estafar a un veterano discapacitado. Sin embargo, Santos ha negado esta acusación.

Asimismo, el congresista ha sido acusado de mentir acerca de su trayectoria laboral e incluso educativa (que incluía una graduación en economía y finanzas de Baruch College), así como de participar en un esquema Ponzi. De hecho, Santos admitió que no se graduó de ninguna institución de educación superior en una entrevista ofrecida a The New York Post.

Además, Santos fue acusado de mentir sobre la muerte de su madre y de haber estado casado con una mujer, pese a ser homosexual.

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, aseguró en enero que Santos sería removido de su cargo si el Comité de Ética de la Cámara determinaba que había violado la ley, a pesar de haberlo defendido en varias ocasiones.

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes inició una investigación exhaustiva sobre Santos, la cual incluía averiguaciones acerca de si había violado, o no, leyes federales de conflictos de intereses, y si había participado en una conducta sexual inapropiada hacia una persona que buscó empleo en su oficina en el Congreso.

