Inmigrantes de NY reclaman a Albany derribar barreras de idioma en agencias estatales

Una de las principales barreras que inmigrantes de todo el mundo que llegan a Nueva York cada año persiguiendo el llamado “Sueño americano”, es el idioma, lo que los limita de poder acceder a importantes servicios vitales ofrecidos por agencias de Gobierno, al igual que recursos disponibles.

Y mientras Albany sigue discutiendo el presupuesto estatal para el próximo año fiscal, decenas de manifestantes se dieron cita este martes en el Capitolio, en Albany, para exigir a la Legislatura y a la Gobernadora Kathy Hochul, que apruebe la Ley de Acceso Lingüístico, que obligará a las agencias gubernamentales a brindar a comunidades con dominio limitado del inglés, traducción de información y servicios a más idiomas, incluyendo al Departamento de Motores y Vehículos y el Departamento de Educación.

Inmigrantes latinos como Armando González, quien llegó a la Gran Manzana en enero del 2022, denuncian la falta de conocimiento sobre programas de apoyo estatales que le harían más fácil su proceso de adaptación a la vida de Nueva York.

“Uno cuando llega a Nueva York llega en ceros, pues hay muchas cosas que uno no conoce, y con el tiempo nos vamos enterando que hay ayudas pero por no saber hablar inglés las cosas se hacen más complicadas”, comentó el padre de familia colombiano. “Que nos faciliten las cosas, dándonos información en nuestros idiomas, no solo a los latinos sino a toda la gente que llega de otras partes, haría una gran diferencia para miles de inmigrantes como yo”.

Murad Awawdeh, director de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), advirtió que aunque el estado de Nueva York cuenta con una amplia diversidad lingüística, las comunidades de inmigrantes a menudo se quedan sin saber cómo acceder a servicios gubernamentales críticos, debido a la falta de interpretación y materiales traducidos.

“Desde los desastres naturales hasta la interacción con la policía y el acceso a la atención médica, no poder recibir información ni comunicarse con las instituciones puede tener consecuencias de vida o muerte para algunos neoyorquinos”, dijo el activista. “La Ley de Acceso Lingüístico comenzará a corregir este error y garantizará que el Estado de Nueva York pueda trabajar para todos los neoyorquinos, independientemente del idioma que hablen o su nivel de competencia”.

El senador Tim Kennedy se sumó al llamado para que se amplíe la orden de que las agencias estatales traduzcan sus contenidos a más idiomas, más cuando se sabe que un amplio número de neoyorquinos proviene de fuera del país.

“El estado de Nueva York es uno de los estados más diversos de la nación, con más del 20% de nuestros residentes nacidos en otro país. Es de vital importancia que todos puedan acceder a los servicios de su gobierno estatal y local con facilidad y dignidad”, dijo el legislador. “Este proyecto de ley hará exactamente eso, y estoy agradecido con la Coalición de Inmigración de Nueva York por ayudarme a encabezar esta iniciativa legislativa”.

El asambleísta Manny De Los Santos, del Distrito 72, manifestó que no tener acceso al idioma, deja relegados a miles de neoyorquinos que merecen los servicios que existen.

“Sin acceso al idioma, muchos neoyorquinos pueden quedarse sin acceso a servicios vitales. Por eso estoy patrocinando el proyecto de ley de acceso lingüístico, para que todos estén incluidos y puedan participar en la sociedad y nadie quede fuera de la prestación de nuestros servicios públicos”, dijo el político latino.

La asambleísta Phara Souffrant Forrest mencionó que el acceso al idioma es un derecho fundamental, por lo que urgió a Albany a dar el paso hacia adelante para proteger los derechos de inmigrantes.

“El idioma garantiza que todos, independientemente de su dominio del idioma o sus antecedentes, tengan el mismo acceso a la información, los servicios y las oportunidades. La legislatura y la Gobernadora deben hacer más para asegurarse de que todos los neoyorquinos puedan participar en nuestro estado por igual”, dijo la legisladora. “Que nadie se quede atrás, simplemente porque no habla el idioma. Como presidenta del Grupo de trabajo para nuevos estadounidenses y como hija de inmigrantes haitianos, me enorgullece apoyar el proyecto de ley de acceso lingüístico”.

El asambleísta Steven Raga, quien también apoya la pieza legislativa para aumentar los servicios e información a otros idiomas, afirmó que se trata de un asunto de justicia.

“En una nación construida sobre la fortaleza de nuestra diversidad, la Ley de Acceso Lingüístico representa nuestro compromiso con la inclusión y la equidad social”, dijo el político. “Al garantizar que los documentos críticos sean accesibles para nuestros vecinos con dominio limitado del inglés, cultivamos un entorno de comprensión y oportunidad. respaldemos y exijamos la aprobación de este proyecto de ley, afirmando nuestra dedicación a elevar a todos los miembros de nuestra comunidad”.