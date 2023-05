Hombre gana $40 millones en la lotería y les dijo a sus padres que ya pueden dejar de trabajar

Aaron Parsons, de Alberta en Canadá, fue el afortunado ganador de un premio de $55 millones de dólares canadienses (equivalentes a aproximadamente $40.7 millones de dólares estadounidenses) en un sorteo de Lotto Max el mes pasado. Parsons dijo que compartirá su recién adquirida riqueza con su familia.

Parsons contó a la Western Canada Lottery Corporation (WCLC) que, debido al antojo de pastel de su novia, decidió adquirir un boleto de lotería mientras compraba los ingredientes necesarios para preparar el postre.

“¡Si no hubiéramos ido a la tienda esa noche, no habría conseguido este boleto y no habría ganado $55 millones!”, dijo Parsons.

El ganador compró su boleto unos días antes del sorteo del 25 de abril en una tienda 7-Eleven en la calle Scenic Drive North. Luego de dos días, revisó el boleto en la aplicación Lotto Spot para comprobar si había ganado.

El hombre recordó revisar su boleto después de ver un anuncio de la lotería.

“No podía creerlo. Lo escaneé un par de veces para asegurarme de que estaba viendo las cosas bien y luego llamé a WCLC para verificar tres veces que realmente había ganado”.

“Lo primero que voy a hacer es decirles a mis padres que pueden dejar sus trabajos. Quiero darle algo de dinero a mi hermano y también a un par de amigos. Y le dije a mi novia que le compraría un auto, cualquier auto que ella quiera”.

