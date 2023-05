Timothy Bradley minimiza a David Benavidez y asegura que ‘Canelo’ Álvarez puede vencerlo con facilidad

El histórico boxeador Timothy Bradley decidió alabar la actual condición física de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y no consideró que esté viviendo sus últimos momentos dentro de los cuadriláteros como muchos otros especialistas están asegurando.

El excampeón mundial y actual analista de ESPN detalló que el peleador tapatío se mostró en muy buena forma durante el combate que protagonizó ante el británico John Ryder en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara; este compromiso resultó en una cómoda victoria para el azteca que se mantiene como campeón absoluto de los supermedianos.

“Canelo se vio OK (contra Ryder), le daría una calificación de B. Dominó al tipo, lo golpeó, le rompió la nariz. Fue un trabajo fácil”, expresó el pugilista en entrevista para K.O. Artist Sports.

“Esta es la cosa: mucha gente puede decir que el Canelo está acabado, que ya no es el mismo. Pero cuando has sido peleador, sabes como ciertos peleadores se preparan para ciertas peleas. Canelo no estaba preocupado por este tipo. ¿Tú crees que Canelo se preocupó por entrenar duro para este tipo? No”, agregó.

Bradley aseguró que en este punto de su carrera el pugilista azteca tiene que enfocarse y tomar mucho más ánimo en cada una de las peleas que protagonice debido a su edad; sostuvo que todo ya no queda solo con aplicar fuerza en el ring.

“Canelo está en un punto en su carrera, ya con más de 60 peleas, en las que tiene que motivarse para las peleas. Tiene que hacer que su corazón arranque. Si va a pelear contra un tipo como Bivol, su corazón va a arrancar, si va a pelear contra Benavidez, su corazón también va a arrancar. El problema con Canelo en ese momento, es que insistió demasiado en ir por el nocaut, y cuando intentas tanto noquear a alguien, no lo noqueas”. destacó.

“Eres tan bueno como tu última pelea. Yo he estado en sus zapatos, yo no tuve 60 peleas, pero sé como se siente. Su cuerpo está un poco cansado, sí, y el ser padre (afecta), pues la familia distrae un poco por momentos. Pero créanme, él tiene una reputación que cuidar, y hay cosas que él se toma en serio. Y si él pelea contra un peleador que esté en lo más alto, él se va a programar. Él se va a convertir en un maldito monstruo al final del día”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Video: ‘Rolly’ Romero se lleva el título superligero de la AMB tras un dudoso nocaut técnico sobre Ismael Barroso

–Julio César Chávez lanza dura crítica contra Canelo Álvarez que elimina sus aspiraciones de ser el mejor de México: “No va a haber otro como yo”

–Óscar de la Hoya critica la actuación de Canelo Álvarez contra John Ryder: “Hay una señal de desaceleración”