Marcelo Bielsa es presentado como entrenador de Uruguay: “No tuvieron que convencerme para venir”

Este miércoles en el estadio centenario y frente a más de 200 asistentes fue presentado oficialmente Marcelo Bielsa como entrenador de la Selección de Uruguay, el cual estará al frente del proceso hasta el término del Mundial 2026 según el vínculo contractual acordado.

El “Loco” como es apodado, tiene poco más de un año sin dirigir y su última experiencia en el banquillo fue en la Premier League con el Leeds, el cual dirigió hasta febrero de 2022 luego de 170 partidos, 81 victorias, 30 empates y 59 derrotas.

El argentino inició la rueda de prensa dando las explicaciones de porque aceptó la oferta de la selección Celestes. “No tuvieron que convencerme, casi diría que todo lo contrario. Mi deseo de pertenecer a este proyecto tiene dos extremos muy convincentes para mí: Uno es los jugadores que posee Uruguay y el otro es el destinatario del trabajo de una selección que es el ciudadano de a pie del país del que se trate”, fueron las primeras palabras de Bielsa como entrenador de la selección suramericana.

Bielsa llega a una selección que viene de hacer un pobre papel en el Mundial 2022 de Qatar, tras no poder avanzar de fase de grupos, además este mismo 2023 se jugará 18 puntos en las Eliminatorias Conmebol y en poco más de un año disputará la Copa América 2024.

Por otro lado la selección bicampeona del mundo cuenta con una excelente generación de relevo y a Bielsa le tocará hacer esa transición entre los veteranos como Luis Suárez y Edinson Cavani a los nuevos nombres como Federico Valverde, Ronald Araujo o Giorgian De Arrascaeta.

“La condición no es ser joven sino ser el mejor. Los jugadores acceden a un lugar si son mejores que aquellos a los que desplazan. La edad es apenas un condimento que puede ser positivo o negativo. Los procesos generacionales son naturales y se producen un poco más tarde o más temprano, me cuesta mucho aventurar cómo puede darse un ciclo que no comienza y sobre el que no he tomado ninguna medida que pueda influir”, analizó el estratega.

Sueldo millonario

Esta será el tercer seleccionado que dirija Bielsa. Argentina de 1998 a 2004 y Chile de 2008 a 2011 son los precedentes del entrenador al frente de combinados nacionales.

Su nuevo contrato con la oncena rioplatense sugiere uno de los acuerdos mejor pagado para un entrenador de Conmebol. Bielsa percibirá cerca de $2 millones de dólares por año, convirtiéndose en uno de los entrenadores mejores pagados del subcontinente sureño, incluso por delante de Lionel Scaloni que con la selección campeona del mundo tiene un sueldo aproximado de $1,2 millones de dólares.

El debut de la selección a cargo de Bielsa será con un par de amistosos en el mes de junio ante Cuba y Nicaragua. Luego irá por los puntos en la doble fecha por eliminatorias en septiembre, frente a la selección de Chile y la de Ecuador.

