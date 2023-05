En Arabia Saudita complican el regreso de Lionel Messi al Barcelona; ofrecen más de $500 millones de dólares

El FC Barcelona se ha convertido en uno de los equipos que más trabajo está realizando para poder lograr el ansiado regreso del delantero argentino Lionel Messi, quien podría terminar su contrato con el París Saint Germain (PSG) el próximo mercado de fichajes y ya estaría en la búsqueda de un nuevo equipo para continuar su carrera.

De acuerdo con el reconocido empresario catalán, Jaume Roures, el cuadro español tiene el firme objetivo de traer de regreso a una de las figuras más importantes de toda su historia. Sin embargo, detalló que desde Arabia Saudita están complicando este acuerdo luego de haber subido su oferta a más de $500 millones de dólares.

Estas declaraciones las realizó Roures durante una entrevista para el programa ‘Què T’hi Jugues’, de la Cadena SER, espacio en el que no quiso ofrecer mayores detalles sobre la respuesta del rosarino por jugar para la próxima temporada en uno de los equipos más importantes de España.

“Creo que es posible que vuelva, pese a que los saudíes han subido la apuesta a más de 500 millones por un año. La experiencia en París no ha sido compensatoria y todo el mundo ha visto cómo le está yendo a Cristiano en Arabia Saudí y lo mal que lo está pasando, Leo, ya lo ha dicho siempre, que tenía ganas de volver a Barcelona y este es un factor que pesa”, afirmó.

Asimismo, consideró que a finales del presente mes de mayo sería una fecha perfecta para conocer una decisión sobre el futuro de Lionel Messi, aunque es algo que puede variar.

“Cualquier día de éstos debe materializarse si es un sí, un no o si habrá que cambiar cosas. ¿En mayo? Creo que sí, que tendrá que decidirse en mayo“, resaltó.

Para finalizar, destacó que LaLiga está trabajando junto con el FC Barcelona para lograr el regreso de Messi al campeonato, aunque se mostró crítico con las medidas de control económico que le ha impuesto la patronal del fútbol al cuadro blaugrana.

“No puede que las palancas sirvan una temporada y no sirvan la siguiente. ¿Qué hubiera pasado si el Barça no hubiera hecho 600 millones y hubiera hecho 1.200? En medio del partido no puedes cambiar las normas”, destacó.

Sigue leyendo:

–Madre de Cristiano Ronaldo amenaza a quienes la acusaron de brujería contra Georgina Rodríguez: “Voy a ir a las últimas consecuencias”

–Inspiración para la plantilla: Restaurante regalará tacos si Chivas de Guadalajara queda campeón de la Liga MX

–Listos para llevar el fútbol a Estados Unidos, México y Canadá: FIFA reveló el logotipo para el Mundial de 2026