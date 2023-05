Murió Gary Prado, el general boliviano que capturó al “Che” Guevara en 1967

Gary Prado Salmón, general boliviano conocido por haber capturado a Ernesto “Che” Guevara en 1967, murió el pasado 6 de mayo en un hospital de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a los 84 años de edad. La noticia fue dada por su hijo, Gary Prado Arauz, a través de una publicación de Facebook.

“El Señor acaba de llamar a su Reino a mi padre Gral. DIV. (S.P.) Gary Augusto Prado Salmón. Se fue acompañado de su esposa e hijos. Nos deja un legado de amor, honradez y temple. Fue una persona extraordinaria”, escribió Prado Araúz en la publicación en redes sociales.

De acuerdo con France 24, antes de morir, Prado Salmón estuvo hospitalizado durante dos semanas por complicaciones renales.

Nacido en La Paz en el año 1941, Prado Salmón empezó su carrera militar como teniente en el Regimiento de Infantería 20, luego de haberse graduado de la Escuela Militar de Bolivia en la década de 1960.

En octubre de 1967, Prado Salmón dirigió una operación militar que resultó en la captura del guerrillero y dirigente revolucionario Ernesto “Che” Guevara, quien, en esa época, estaba liderando una guerrilla en Bolivia.

Después de un enfrentamiento, Guevara fue capturado y llevado a una escuela abandonada en La Higuera, donde fue interrogado por las autoridades bolivianas. Luego de su aprehensión, el Ejército de Bolivia ejecutó al “Che”.

A propósito de la operación, Prado Salmón escribió varios libros relatando su experiencia, incluyendo “How I Captured Che”, en 1987, y “The Defeat of Che Guevara: Military Response to Guerrilla Challenge in Bolivia” (1990).

A pesar de que el Congreso de Bolivia proclamó a Prado Salmón como un héroe nacional en 1967, su hijo aseguró, según France 24, que “Para él (Prado Salmón) la captura del ‘Che’ no fue lo más importante que hizo en su vida. Para él, lo más importante fue contribuir a que las Fuerzas Armadas sean una institución democrática, respetuosa de la Constitución y las leyes“.

Después de retirarse del Ejército de Bolivia, Prado Salmón se desempeñó como diplomático, convirtiéndose en embajador ante Inglaterra y México. De acuerdo con France 24, también fue profesor universitario y asesor del ex presidente boliviano Jaime Paz Zamora.

